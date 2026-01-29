Erfolg des iPhone 17 treibt Apple zu Rekordquartal 29.01.2026, 22:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Apple iPhone Pro
Die iPhone-17-Modellreihe half Apple Marktforschern zufolge, zum Smartphone-Spitzenreiter zu werden.
Im Weihnachtsquartal macht Apple traditionell sein bestes Geschäft. Im vergangenen Jahr lief es besonders gut.

Die Popularität der neuen iPhone-Modellreihe im vergangenen Weihnachtsgeschäft hat Apple ein Rekordquartal beschert. Der Konzern verdiente in drei Monaten unterm Strich gut 42 Milliarden Dollar (knapp 35,2 Mrd Euro). Das war ein Gewinnanstieg von knapp 16 Prozent im Jahresvergleich. Der Quartalsumsatz stieg ebenfalls um rund 16 Prozent auf 143,8 Milliarden Dollar. 

Das iPhone-Geschäft sprang im Jahresvergleich um 23 Prozent auf den Bestwert von rund 85,3 Milliarden Dollar hoch. Der Konzern nennt schon seit längerer Zeit keine Stückzahlen mehr. Nach Berechnungen von Marktforschern stieß Apple im vergangenen Jahr mit dem iPhone den langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung vom Thron. 

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Auch das China-Geschäft kam nach zwischenzeitlicher Schwäche wieder in Schwung. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um zwei Prozent zu.

