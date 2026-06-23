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Es werden mehr Pakete verschickt in Deutschland 23.06.2026, 09:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Ob Elektronik, Klamotten, Fitness-Geräte oder Lebensmittel - die Online-Nachfrage nach Produkten aller Art wird immer größer. Wie steht es um Deutschlands Paketbranche?

Der Online-Handel treibt die Paketmenge in die Höhe. Wie der Logistikverband BPEX in Berlin mitteilte, stieg die Anzahl der in Deutschland verschickten Pakete im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf rund 3,8 Milliarden. 2024 hatte es ein Plus von drei Prozent gegeben. Das Marktsegment der Sendungen von Firmen an Firmen schwächelte im vergangenen Jahr, was an der mauen Konjunktur lag - das traf auch Kurier- und Expressdienste.

In der Coronazeit schnellte die Verbrauchernachfrage nach Waren samt Paketen in die Höhe, 2020 und 2021 stieg die Sendungsmenge um jeweils rund 12 Prozent an. Inzwischen hat sich das Wachstum normalisiert, dieses Jahr soll es weiter nach oben gehen. Im Digitalzeitalter bestellen die Menschen immer mehr Waren im Internet, was Paketfirmen volle Auftragsbücher beschert. Marktführer ist der Bonner Konzern DHL, zu den Konkurrenten gehören Hermes, DPD, GLS, Fedex und UPS.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-267542/1

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