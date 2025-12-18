EU beschließt mehr Schutz und Transparenz für Kleinanleger 18.12.2025, 03:10 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die EU braucht Geld für Verteidigungszwecke, Digitalisierung und Umweltschutz - und will auch, dass Verbraucher ihr Geld investieren, statt es aufs Sparbuch zu legen. Neue Regeln sollen dabei helfen.

Wer sein Geld an den Kapitalmärkten anlegt, soll als Privatinvestor in der EU künftig besser geschützt sein. Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedsstaaten verständigten sich darauf, dass Verbraucher Zugang zu leichter verständlichen Informationen für Geldanlage-Produkte bekommen sollen. Wie aus Mitteilungen beider Seiten hervorgeht, soll die sogenannte Kleinanlegerstrategie für mehr Schutz, Transparenz und Fairness sorgen. Die Finanzindustrie, der immer wieder vorgeworfen wird, von undurchsichtigen Klauseln zu profitieren, fürchtet mehr Bürokratie.

Provisionsverbot kommt nicht

Grundlage für die Verständigung war ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hatte auch ein Provisionsverbot bei bestimmten Käufen ohne Beratung vorgeschlagen. Hintergrund dieser Idee: Bei Verkäufen auf Provisionsbasis erhalten etwa Versicherungsvertreter prozentual Geld von den Versicherungen und Banken für die Vermittlung von Finanzprodukten. Je teurer das Produkt, desto mehr Provision bekommt in der Regel der Vertreter. Verbraucherschützer sehen dadurch die Gefahr von Interessenkonflikten. 

Ein solches Verbot schlossen nun allerdings sowohl die EU-Länder als auch die Parlamentarier aus. Stattdessen sollen Interessenkonflikte künftig auf andere Weise verhindert werden: Beispielsweise durch einen einheitlichen Test, mit dem sichergestellt werden soll, dass Berater im besten Interesse des Kunden handeln.

Kapital gesucht - auch für Verteidigungsausgaben

Die EU will bewirken, dass mehr Kleinanleger an den Finanzmärkten investieren statt das Geld auf dem Sparbuch zu horten, auch damit es in Verteidigungsausgaben, Infrastrukturprojekte, Digitalisierung und Umweltschutz fließen kann. Unternehmen sollen sich leichter Geld beschaffen können. 

Die neuen Regeln müssen vom EU-Parlament und den EU-Staaten noch jeweils formal angenommen werden, bevor sie in Kraft treten können.

© dpa-infocom, dpa:251218-930-438550/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
3 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
4 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
5 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
7 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
GNW-News: VeydooMax V5 elektrisiert die INTERMOT: KI-gestütztes …

5:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU ringt um Zustimmung zu Mercosur-Abkommen

Gestern 23:30 Uhr • Artikel • dpa

Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche

Gestern 23:03 Uhr • Artikel • dpa

EU-Einigung: Schutzklauseln sollen Mercosur-Abkommen retten

Gestern 22:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht …

Gestern 22:46 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger machen bei KI-Werten weiter…

Gestern 22:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Anleger machen vor allem bei KI-Werten …

Gestern 22:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU will Zusammenarbeit mit Westbalkan-Ländern vertiefen

Gestern 21:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer