Anzeige
+++HOT STOCK: Wo die Natur an ihre Grenzen stößt, beginnt NurExone!+++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige

EuGH stärkt Ikea gegen rechte Partei aus Belgien 08.09.2026, 08:51 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wofür steht «Ikea»? Eine extrem rechte Partei aus Belgien nutzt die Abkürzung für ein einwanderungskritisches Programm und spielt auch in Grafiken auf das Möbelhaus an. Der Streit geht vor Gericht.

«Ikea» als Name und «montagefertige» politische Vorschläge: So präsentierte eine extrem rechte belgische Partei ihren Plan für eine Einwanderungsreform. Die gleichnamige schwedische Möbelhauskette ging rechtlich dagegen vor. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun in ihrem Sinne geurteilt. 

Die Richterinnen und Richter in Luxemburg sehen eine mögliche Beeinträchtigung der Marken und Interessen vom Möbelhaus Ikea - und keine überwiegenden Interessen der politischen Organisation. Diese hatte mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung argumentiert. 

Die radikal rechte Partei Vlaams Belang hatte IKEA im November 2022 als Abkürzung für ihr einwanderungskritisches Programm «Immigratie Kan Echt Anders» (Einwanderung geht tatsächlich auch anders) verwendet. In einer Präsentation nutzte sie auch Stilelemente des Möbelherstellers. 

Dagegen wehrte sich die Firma Ikea zunächst vor einem belgischen Gericht. Dieses wandte sich an den EuGH, um zu klären, wie das europäische Recht in dieser Frage auszulegen ist. 

Eine Entscheidung im konkreten Fall ist das EuGH-Urteil noch nicht. Diese trifft das belgische Gericht und muss dabei die Vorgaben aus Luxemburg beachten.

© dpa-infocom, dpa:260908-930-651116/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX droht heftiger Kursrücksetzer: Für Infineon wird es nun wieder…

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Sabotage am Stromnetz: Polizei findet Bekennerschreiben

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

FDP-Landesvorsitzende Hüskens bleibt bis Parteitag im Amt

12:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Wenig bewegt - Studienflop von Novartis belastet …

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Regierungskrise in Thüringen: SPD bleibt in der Koalition

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AfD kritisiert Haushaltsentwurf und wirft Trickserei vor

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Linke in Haushaltsdebatte: Merz auswechseln

12:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ölpreise nehmen Anlauf in Richtung 100 US-Dollar: BP – Das kö…

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer