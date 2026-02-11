«Europa fällt zurück»

Bündnis richtet Appell vor EU-Gipfel 11.02.2026, 08:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing
© Florian Wiegand/dpa / «Europa spielt unter seinen Möglichkeiten»: Deutsche-Bank-Chef Sewing dringt auf Reformen. (Archivbild)
Mit dem Erstarken Chinas und dem Kurs von Donald Trump wächst der Druck auf Europa. Vor einem EU-Gipfel warnen Unternehmen vor Bedrohungen für die heimische Industrie - und legen klare Vorschläge vor.

Konkurrenz aus China, Umbruch der Welt mit US-Präsident Trump: Kurz vor dem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit dringt die Wirtschaftsinitiative «Made for Germany» auf Bürokratieabbau und tiefe Reformen in Europa. Die industrielle Basis Europas stehe unter immensem Druck, warnt das Bündnis, hinter dem 123 Unternehmen und Investoren stehen.

Europa treffe auf Staaten, die industriepolitisch steuerten, gezielt deregulierten und Schlüsseltechnologien schnell groß machten. «Viele europäische Unternehmen verlieren täglich an Wettbewerbsfähigkeit», schreibt die Initiative vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU an diesem Donnerstag. 

Wachstum müsse oberste Priorität werden als Voraussetzung für europäische Souveränität. Europa brauche einen Kurswechsel, «weg von Überregulierung». Alle Reformen müssten auf technologische Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gerichtet sein, fordert das Bündnis, das unter anderem auf einen Anstoß von Siemens und Deutsche Bank zurückgeht. Dazu gehöre, Regulierungs- und Bürokratieabbau «als zentrales politisches Ziel» zu verankern, den Kapitalmarkt zu stärken sowie die Freihandelsabkommen mit Indien und den südamerikanischen Mercosur-Staaten zügig umzusetzen. 

«Europa muss kritische Technologien beherrschen» 

«Europa fällt im globalen Wettbewerb zurück», sagte Siemens-Chef Roland Busch. «Europa muss die kritischen Technologien beherrschen, die Industrie, Energieversorgung und Sicherheit tragen», forderte er. «Wir haben dafür alles: eine starke industrielle Basis, erstklassige Talente und tiefes technologisches Know-how.» 

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kritisierte, Europa spiele unter seinen Möglichkeiten. Investoren sähen Aufholpotenzial. «Das Interesse, wieder in Europa zu investieren ist bereits groß, und es wird noch deutlich größer, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen.» 

Die Initiative «Made for Germany» hatte sich im vergangenen Sommer gegründet und in Aussicht gestellt, über 800 Milliarden Euro am Standort Deutschland zu investieren - verbunden mit der Forderung nach mehr Reformen für die lahmende Wirtschaft. Wie viel von der Milliardensumme genau auf Neuinvestitionen entfällt, ist aber unklar.

© dpa-infocom, dpa:260211-930-670769/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
2 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Von der Leyen will Tempo bei Union der EU-Kapitalmärkte

11:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Mastercard Deutschland / Passkeys statt Passwörter: Junge …

11:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028

11:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG / Ausrufezeichen gegen …

11:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Was Passagiere zum Streik bei der Lufthansa wissen müssen

11:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne vor dem US-…

10:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/AKTIE IM FOKUS: Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung…

10:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Kommission will Flughäfen mit 5G gegen Drohnen schützen

10:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer