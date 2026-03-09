Anzeige
+++Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes Und solche Fehler korrigieren sich schnell+++

Europas Banken holen zur US-Konkurrenz auf 09.03.2026, 04:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die größten europäischen Banken haben sich im vergangenen Jahr besser entwickelt als ihre Wettbewerber in den Vereinigten Staaten. Der Vorsprung der US-Institute bleibt jedoch groß.

Europas führende Banken haben im Vergleich zur US-Konkurrenz im vergangenen Jahr etwas aufgeholt. Während die zehn größten europäischen Institute ihren Gewinn in Summe binnen Jahresfrist um fast acht Prozent steigern konnten, verzeichneten ihre Wettbewerber in den Vereinigten Staaten um rund neun Prozent rückläufige Ergebnisse. Das hat das Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY errechnet.

Dennoch lag der kumulierte Nettogewinn der Top-10 in den USA mit umgerechnet knapp 164 Milliarden Euro um fast 80 Prozent höher als bei den nach der Bilanzsumme zehn größten Banken in Europa, die zusammen auf rund 92 Milliarden Euro kamen. In allen Jahren der vergangenen Dekade lagen die US-Banken vorn.

Zollpolitik belastet US-Banken

Die jüngste Analyse zeige jedoch, dass die Zollpolitik der US-Regierung nicht spurlos an den US-Banken vorbeigehe, erläutert EY-Partner Ralf Eckert. Die Kreditqualität habe sich im zweiten Jahr in Folge spürbar verschlechtert. «Dennoch bleibt festzuhalten, dass die US-Banken ihren europäischen Peers in wichtigen Kennzahlen weiterhin überlegen sind – wenn auch nicht mehr so deutlich wie in der jüngeren Vergangenheit», ordnet Eckert ein.

JPMorgan beim Gewinn weit vorne

Spitzenreiter der untersuchten Banken, zu denen als einziges deutsches Institut die Deutsche Bank zählt, ist erneut mit weitem Abstand die US-Großbank JPMorgan Chase mit umgerechnet rund 48,6 Milliarden Euro Gewinn 2025. Das höchste Ergebnis unter den europäischen Großbanken erzielte der EY-Analyse zufolge im vergangenen Jahr die HSBC mit knapp 19 Milliarden Euro Gewinn.

In Sachen Profitabilität hat sich die Schere zwischen den USA und Europa ebenfalls etwas geschlossen: Einer Eigenkapitalrendite (Return on Equity/RoE) von 11,6 Prozent bei den US-Banken steht für 2025 in Europa ein Wert von 9,8 Prozent gegenüber. Ein Jahr zuvor war das Verhältnis 12,1 zu 9,0 Prozent. Die Eigenkapitalrendite setzt den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeigt somit, wie effizient ein Unternehmen dieses Geld eingesetzt hat.

© dpa-infocom, dpa:260309-930-788843/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
4 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
5 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ölpreise überspringen 100-Dollar-Marke deutlich - Hoch seit …

6:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Kursrutsch wegen Iran-Krieg bescheunigt sich - Tief seit …

6:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Ascom erzielt solides Jahresergebnis 2025

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Klage gegen Astrazeneca: Wann haften Impfstoffhersteller?

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/WOCHENAUSBLICK: Iran-Krieg hält die Dax-Anleger in Atem

6:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frust und Zweifel: Angriffe verunsichern Iraner

6:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Börsen in Ostasien brechen nach Ölpreisanstieg ein - Nikkei …

6:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ost-West-Einkommenslücke 2025 gewachsen

6:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer