EZB erhöht erstmals seit 2023 die Leitzinsen 11.06.2026, 12:20 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Europäische Zentralbank hebt erstmals seit September 2023 die Leitzinsen im Euroraum an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,0 Prozent auf 2,25 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260611-930-208043/1

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