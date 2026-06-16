Fachkräftemangel geht deutlich zurück 16.06.2026, 11:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich deutlich abgeschwächt. Das liegt allerdings nicht daran, dass es mehr Fachkräfte gibt.

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich seit seinem Höhepunkt vor knapp vier Jahren mehr als halbiert, berichtet die staatliche Förderbank KfW. Zu Beginn des zweiten Quartals 2026 meldeten noch 21 Prozent der deutschen Unternehmen Beeinträchtigungen durch fehlende Fachkräfte, wie aus dem aktuellen KfW-Ifo-Fachkräftebarometer hervorgeht. Im dritten Quartal 2022 hatte der Anteil noch bei 49,7 Prozent gelegen.

Der Grund für die Entspannung ist dabei wenig ermutigend: Nicht ein größeres Angebot an qualifizierten Arbeitskräften treibt den Rückgang, sondern die anhaltende Wirtschaftsschwäche. Weil Unternehmen - vor allem in der Industrie - mit sinkender Nachfrage, hohen Energiekosten und internationalem Konkurrenzdruck kämpfen, stellen sie schlicht weniger ein. In der Industrie gaben zuletzt nur noch 14 Prozent der Betriebe an, unter Personalmangel zu leiden.

«Der Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen hat etwas nachgelassen. Leider ist das allerdings vor allem auf die anhaltende Wirtschaftsschwäche zurückzuführen», sagt Dirk Schumacher, Chefökonom der KfW. Schumacher prognostiziert auch: Sobald sich die Konjunktur erholt, dürfte das Problem zurückkehren.

Kaum Entlastung im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor

Branchen, in denen die Nachfrage trotz der allgemeinen Wirtschaftsflaute stabil bleibt oder wächst, spüren die Entspannung kaum. Im Bauhauptgewerbe berichtete knapp ein Drittel der Betriebe von Engpässen. Gestützt wird die Nachfrage hier vor allem durch öffentliche Investitionen in Infrastruktur. Im Dienstleistungssektor lag der Anteil betroffener Unternehmen bei 25 Prozent. Besonders angespannt ist die Lage etwa in der Rechts- und Steuerberatung, im Verkehr, in der Gastronomie sowie bei Architektur- und Ingenieurbüros.

Überdurchschnittlich stark betroffen bleiben zudem kleine und mittlere Unternehmen: Im April 2026 meldeten 22 Prozent der Mittelständler Einschränkungen durch Fachkräftemangel, bei Großunternehmen waren es 19,3 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe ist der Abstand noch ausgeprägter: 18,3 Prozent der KMU stehen lediglich acht Prozent der Großbetriebe gegenüber. Mittelständler könnten im Wettbewerb um Personal oft weniger attraktive Konditionen bieten, so die KfW.

KfW: Lebenslanges Lernen und Fachkräfteeinwanderung fördern

Schumacher mahnte, bei Gegenmaßnahmen nicht nachzulassen. Als Stellschrauben nannte er die Ausbildung in Mangelberufen, lebenslanges Lernen, eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren sowie gezielte Fachkräfteeinwanderung.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-230983/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
2 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
4 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
5 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI Kapazitäten werden knapp: Microsoft Aktie dreht ins Minus Amazon…

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kassen fordern Aufstocken des Sparpakets

13:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Bilanz zum Tankrabatt: Nicht alles kam beim Verbraucher an…

13:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Drohnenfantasie im Rüstungssektor: Rheinmetall Aktie steigt …

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Spannungen: 'Klärendes Gespräch' zwischen Trump und Meloni

13:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Parlament stimmt gegen Namen wie 'Veggie-Hühnchen'

13:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 133 Euro - '…

13:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Trump: Israel muss mehr Verantwortung zeigen beim Libanon

13:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer