Fast zwei Millionen Elektroautos auf der Straße 29.11.2025, 03:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Zahl ist deutlich gestiegen - noch vor Jahresende könnte die Zwei-Millionen-Schwelle erreicht werden. Von früheren Plänen sind die Zahlen aber weit entfernt.

Noch vor Jahresende könnte die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen zwei Millionen erreichen. Zum 1. Oktober waren laut Kraftfahrtbundesamt 1,93 Millionen rein batteriebetriebene Autos (BEVs) in Deutschland zugelassen. Das waren 94.073 mehr als nach dem ersten Halbjahr. Sofern es bis zum Jahresende nicht zu einem plötzlichen Einbruch des Wachstums kommt, dürfte die Schwelle von zwei Millionen reinen Elektroautos noch im laufenden Jahr erreicht werden. 

Nach Einbruch sieht es derzeit allerdings nicht aus: Allein im Oktober hatte es mehr als 52.000 Neuzulassungen reiner Elektroautos gegeben. Der Anstieg des Bestands verläuft zwar meistens um etwa ein Viertel bis ein Drittel langsamer als die Neuzulassungen, doch auch wenn man dies einrechnet, deuten die Zahlen derzeit auf ein Erreichen der zwei Millionen noch in diesem Jahr - zumindest sofern die angekündigte neue staatliche Förderung für Elektroautos nicht zu starken Verschiebeeffekten führt. 

Im Bestand nähert sich der Elektroautoanteil damit vier Prozent. Insgesamt gibt es in Deutschland 49,6 Millionen Autos. 

Die zweite Million dauert drei Jahre

Die erste Million war vor drei Jahren erreicht worden. In der Vergangenheit waren die Neuzulassungszahlen der Elektroautos oft abhängig von staatlicher Förderung und hohen Prämien. Zuletzt wurden sie aber einerseits vom immer breiter werdenden Fahrzeugangebot getrieben. Andererseits drücken inzwischen auch viele Hersteller ihre Elektroautos verstärkt in den Markt. Sei es mit steigenden Rabatten, wie sie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer zuletzt festgestellt hat, sei es mit einem steigenden Anteil an Eigenzulassungen, wie sie der Zentralverband deutsches Kraftfahrzeuggewerbe jüngst beklagte.

Die alte Bundesregierung hatte angestrebt, bis 2030 15 Millionen reine Elektroautos auf die Straße zu bekommen. Aus heutiger Sicht ist diese Zahl nicht realistisch zu erreichen, da dafür fast alle in den nächsten fünf Jahren neu zugelassenen Fahrzeuge Elektroautos sein müssten. Im laufenden Jahr liegt der Anteil bisher bei 18,4 Prozent.

Aktuelle Regierung nennt keine konkreten Elektroauto-Ziele

Die heutige Bundesregierung nennt keine konkreten Ziele für die Zahl der Elektroautos. Auf Anfrage der dpa heißt es vom Bundesverkehrsministerium: «Zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr und zur Stärkung der Industrie verfolgt die Bundesregierung das grundsätzliche Ziel, mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen. Dabei setzt sie auf Technologieoffenheit.» Der Koalitionsvertrag enthalte keine Zielvorgabe, «dafür aber ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Steigerung der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen – von Kaufanreizen für Elektro-Autos bis hin zur Förderung von Ladeinfrastruktur. Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits umgesetzt.»

Auch eine Prognose für die Zahl der Elektroautos bis 2030 gibt es aus dem Ministerium nicht. Es sei angesichts der Vielzahl an Einflussfaktoren wie der Entwicklung der Modellvielfalt, der Preise oder der Kundennachfrage nicht möglich, dies genau abzuschätzen. Eine zentrale Größe sei aber der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.

© dpa-infocom, dpa:251129-930-356901/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
2 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
3 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
4 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
5 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
6 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
7 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trübe Aussichten: Mittelstand bremst Investitionen

4:01 Uhr • Artikel • dpa

Deutsche Start-ups setzen auf automatisierte Küchen

3:31 Uhr • Artikel • dpa

Human Rights Watch in Russland unerwünscht

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasier entzieht …

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Trump kündigt Aufhebung fast aller Dekrete Bidens an

Gestern 21:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ionos auf 37 Euro - '…

Gestern 21:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kanada will mit Ölpipeline mehr Unabhängigkeit von USA

Gestern 20:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frankreich will Schleuserboote im Ärmelkanal stoppen

Gestern 19:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer