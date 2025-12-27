Fernzüge an Weihnachten zu 75 Prozent pünktlich 27.12.2025, 11:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Rund fünf Millionen Menschen reisten mit der Bahn zu Weihnachten – und kamen meist pünktlich an. Es zahlte sich aus, dass auf vielen Baustellen Pause gemacht wurde.

Gut ausgelastet und relativ pünktlich: Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben über die Weihnachtsfeiertage rund fünf Millionen Reisende ans Ziel gebracht. Am 24. und 25. Dezember habe die Pünktlichkeitsquote von ICE- und Intercity-Zügen bei gut 75 Prozent gelegen, teilte die Bahn am Samstag mit.

Das ist ein deutlich besserer Wert als der Durchschnitt in den vergangenen Monaten. Allerdings lag die Quote am 24. und 25. Dezember des Vorjahres mit mehr als 80 Prozent noch höher.

Rund um die Feiertage ruhten die Arbeiten auf den meisten Baustellen. Das habe sich positiv auf die Pünktlichkeit ausgewirkt, hieß es. Die Auslastung der Fernzüge habe an den Spitzentagen diesmal bei mehr als 60 Prozent gelegen.

© dpa-infocom, dpa:251227-930-470431/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verband: Deutscher Weinanbau steckt «in historischer Krise» Hauptdiskussion
2 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
3 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
4 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
5 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
6 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
7 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Palantir mit Nvidia: Hoch gelobt, hoch bewertet

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Speicher ist wieder Gold: Rekordrally bei Micron

13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wende bei Novo Nordisk? Aktie nimmt wieder Fahrt auf

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta Platforms: Kommt in 2026 die Mega-Rallye?

9:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Perspektiven 2026: Startet Amazon nach durchwachsenem Jahr 2025 …

9:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Woidke sieht Energiewende wegen Stromkosten in Gefahr

5:01 Uhr • Artikel • dpa

Deutschlandticket wieder teurer - und ab 2027?

4:31 Uhr • Artikel • dpa

Arbeitgeberpräsident verlangt «großen Wurf»

3:30 Uhr • Artikel • dpa

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer