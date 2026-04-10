Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa 09.04.2026, 22:11 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Seit Mitternacht streiken die Flugbegleiter der Lufthansa. Mehr als 20.000 Beschäftigte sind aufgerufen, bis 22.00 Uhr nicht zu arbeiten. Hunderte Flüge wurden schon vorab gestrichen.

Um Mitternacht hat der Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa begonnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo in der Nacht. 

Die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, heute bis 22.00 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte große Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft. 

Lufthansa hat zwar Gegenmaßnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld Hunderte Flüge gestrichen. Neben der Kernmarke wird auch die Regionaltochter Lufthansa Cityline bestreikt.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-925582/1

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