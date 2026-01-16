Frankfurter Flughafen trotz Zuwachs unter Vor-Corona-Niveau 16.01.2026, 07:00 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Es wird wieder mehr geflogen, aber die alten Rekorde sind weit weg. In Frankfurt wurden 2025 weit weniger Passagiere abgefertigt als noch vor der Corona-Pandemie.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden im vergangenen Jahr immer noch deutlich weniger Passagiere gezählt als vor der Corona-Pandemie. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere den Airport genutzt hatten.

Besser lief es an den Auslandsflughäfen des Konzerns. Die Airports im türkischen Antalya und Perus Hauptstadt Lima sowie die 14 griechischen Regionalflughäfen erreichten bei den Passagierzahlen 2025 neue Höchstwerte. Im Gesamtkonzern stieg das Passagieraufkommen um 5,3 Prozent auf 183,7 Millionen Passagiere.

