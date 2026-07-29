Frauenanteil in Vorständen sinkt 29.07.2026, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Führungsgremien großer deutscher Unternehmen sind weitgehend in Männerhand. In den Vorständen sinkt der Anteil von Frauen sogar wieder. Was Frauenverbände daher fordern.

Frauen sind in den Führungsetagen deutscher Börsenschwergewichte einer Studie zufolge zuletzt kaum noch vorangekommen. «Der über Jahre anhaltende Anstieg des Frauenanteils in den Führungspositionen der Privatwirtschaft ist weitgehend
gestoppt», stellt die Organisation «Frauen in die Aufsichtsräte» (Fidar) fest. Von einer paritätischen Besetzung in Aufsichtsrat und Vorstand seien die meisten der 183 betrachteten Unternehmen «noch weit entfernt».

Der Verein beobachtet die Postenverteilung in den Führungsetagen öffentlicher Unternehmen und der Wirtschaft und veröffentlicht dazu regelmäßig Zahlen. Der jüngsten Auswertung zufolge stagniert in den Aufsichtsgremien der Anteil von Frauen bei 37 Prozent (Stand: Mai 2026). 

In den Vorständen sei der Frauenanteil im Vergleich zum Vorjahr von 19,9 Prozent auf 19,1 Prozent gesunken. Ausgewertet wurden den Angaben zufolge die 160 Unternehmen, die in Dax, MDax und SDax gelistet sind, sowie 23 weitere börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen.

Mehr Fokus auf Unternehmen ohne verbindliche Vorgaben

Seit 2016 gilt eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten großer Konzerne. Seit Sommer 2022 müssen außerdem in börsennotierten Firmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten Vorstände, die mehr als drei Mitglieder haben, mit mindestens einer Frau und einem Mann besetzt sein (Mindestbeteiligungsgebot).

«Die Schere zwischen den der Aufsichtsratsquote unterliegenden und den nicht unter die festen Quoten fallenden Unternehmen geht immer weiter auf», sagt Fidar-Gründungspräsidentin Monika Schulz-Strelow. 

Frauenquote ausweiten?

Die Vorgaben des Führungspositionengesetzes sollen nach Ansicht des Vereins auf mehr Unternehmen ausgeweitet werden, wie Fidar-Präsidentin Anja Seng fordert: «Die Geschlechterquote im Aufsichtsrat sollte auf 40 Prozent erhöht und auf alle Unternehmen ausgeweitet werden, die börsennotiert oder mitbestimmt sind.» 

Auch für Vorstände sollte es nach Dafürhalten des Vereins eine feste Quote zur Beteiligung von Frauen geben. Es sei «ein Alarmzeichen», dass die Zahl der Unternehmen wieder gestiegen sei, die keine Frau im Vorstand einplanen.

Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) wirbt um einen größeren Anteil: «Wir brauchen weibliche Talente auf allen Ebenen der Wirtschaft. Mehr Frauen in Führungspositionen stärken nicht nur die Chancengerechtigkeit, sondern tragen auch wesentlich zum nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg bei.»

© dpa-infocom, dpa:260729-930-452755/1

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