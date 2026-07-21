«funny-frisch»-Chipsfirma wagt Einstieg in US-Markt 21.07.2026, 16:34 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In vielen Supermärkten sind die salzigen Knabbereien der Firma Intersnack omnipräsent, ob funny frisch, Ültje oder Pom-Bär. Künftig möchte die deutsche Firma auch am US-Markt gute Geschäfte machen.

Der Snack-Hersteller Intersnack, der Marken wie «funny-frisch», «Chio» und «Tyrrells» verkauft, wagt den Vorstoß in die USA. Wie die Tochterfirma von Pfeifer & Langen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, möchte sie einen Anteil von 50 Prozent des amerikanischen Snackherstellers Utz Brands übernehmen. Die deutsche Firma biete 14,25 US-Dollar je Aktie und damit fast das Doppelte vom Aktienkurs am Vortag.

Wird die Transaktion abgeschlossen, würde das Unternehmen mit 2,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Die andere Hälfte der Unternehmensanteile sollen die Nachfahren des Gründers halten. Der Einstieg eröffne Intersnack «eine vielversprechende Möglichkeit» auf dem großen und attraktiven US-Markt, hieß es von Intersnack.

Zur Produktpalette von Intersnack gehören nicht nur Kartoffelchips, sondern auch «Ültje»-Erdnüsse und «Pom-Bär»-Snacks. Das Familienunternehmen kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Euro, der Gewinn wurde nicht mitgeteilt. 

Neben ihrem Heimatmarkt Deutschland ist die Firma bislang auch recht stark in Großbritannien, Australien und Neuseeland sowie in weiteren Staaten präsent. Weltweit beschäftigt die Intersnack Group 14.500 Menschen. Die US-Firma Utz mit Sitz in Hanover im Bundesstaat Pennsylvania vertreibt diverse Chips- und Popcorn-Produkte, darunter die Marken Utz, Golden Flake und Zapp's. Der Firmenumsatz lag 2025 bei 1,44 Milliarden US-Dollar (1,26 Milliarden Euro).

© dpa-infocom, dpa:260721-930-418322/1

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