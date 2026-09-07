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Gewerkschaft bestreikt Köllnflocken-Hersteller 07.09.2026, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Gewerkschaft NGG ruft zum Warnstreik beim Familienunternehmen Kölln in Elmshorn auf - zum ersten Mal in der Firmengeschichte. Die Firma ist bekannt für ihre Haferflocken.

Beschäftigte in der Produktion des Haferflockenherstellers Kölln in Elmshorn sind zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung soll um heute 14.00 Uhr beginnen und um 22.00 Uhr enden, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte. Der Gewerkschaft zufolge handelt es sich um den ersten Warnstreik in der Firmengeschichte an dem Standort, dem Hauptsitz. Um 13.30 Uhr sei eine Kundgebung vor dem Werk geplant. 

Nach Gewerkschaftsangaben verhandeln NGG und das Familienunternehmen über einen neuen Haustarifvertrag, der die Löhne der mehr als 160 Beschäftigten in der Produktion regeln soll. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne um 5,8 Prozent. Der Vertrag solle ein Jahr lang laufen. Laut NGG hat Kölln bereits ein Angebot vorgelegt, das aber unzureichend sei, weil es die Inflation nicht ausgleiche. 

NGG-Verhandlungsführerin Sarah Witte sagte, sie erwarte, dass die Produktion in Teilen ruhen werde. Dass es Auswirkungen auf das Angebot in Supermärkten geben werde, halte sie für unwahrscheinlich. Die Verhandlungen mit dem Lebensmittelunternehmen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. 

Die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA beschäftigt nach eigenen Angaben rund 360 Menschen. Das Unternehmen wird seit Mai 2024 in siebter Generation von Friederike Driftmann geführt. 2024 erzielte Kölln einen Jahresumsatz von 154 Millionen Euro. Jüngere Zahlen liegen nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-646211/1

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