Anzeige
++++++ Investmentbanken raten zum Kauf: Kursziele weit über heutigem Niveau ++++++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Gewerkschaft

Restaurantbesuche nicht günstiger geworden 17.09.2026, 08:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Seit Januar gilt für Restaurantspeisen eine günstigere Mehrwertsteuer von sieben Prozent. Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommt das allerdings nicht an, zeigt eine neue Gewerkschaftsstudie.

Von der zu Beginn des Jahres gesenkten Mehrwertsteuer auf Restaurantspeisen merken Gäste einer neuen Untersuchung zufolge kaum etwas. «Die Studie liefert keine Hinweise darauf, dass die Mehrwertsteuersenkung in nennenswertem Umfang an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurde», teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. «Im Durchschnitt erhöhten sich die Preise sogar um 0,5 Prozent.» 

Die Steuer war zum Jahreswechsel von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt worden. Das Beratungsunternehmen wmp consult hatte im Auftrag der NGG die Preise von 180.000 Gerichten in bundesweit mehr als 12.000 Restaurants ausgewertet. Die Erhebung erfolgte demnach im Oktober 2025 - also vor der Absenkung - sowie im Februar und im März dieses Jahres. 

Preise in den meisten Fällen unverändert 

Bei neun von zehn untersuchten Gerichten blieben die Preise demnach unverändert. Bei 8 Prozent seien die Preise angestiegen, bei rund 1 Prozent gesunken. 

«Die Bundesregierung wollte mit der Mehrwertsteuersenkung auch die Gäste entlasten», teilte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler mit. «Tatsächlich ist davon nichts bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen.» 

Eine größer angelegte Auswertung von Gerichten durch den Datenspezialisten Meoton hatte bereits im März ergeben, dass die Mehrwertsteuersenkung aus Verbrauchersicht vor allem dafür gesorgt habe, dass die Preise nicht weiter gestiegen seien. Vergünstigungen wurden auch damals nur in sehr geringem Umfang festgestellt. 

Viele Gastronomen hatten bereits vor der Mehrwertsteuersenkung angekündigt, diese vor allem dazu zu nutzen, um die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kosten für die Betriebe auszugleichen. 

Viele Beschäftigte an der Belastungsgrenze 

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die rund 2 Millionen Beschäftigten der Branche wurden die Einsparungen aus Gewerkschaftssicht nicht genutzt. Eine Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ergab der Gewerkschaft zufolge, dass viele von ihnen stark überlastet seien. «Drei Viertel der Beschäftigten können sich nach langen Arbeitstagen nicht ausreichend erholen. 79 Prozent berichten von kurzfristigen Dienstplanänderungen, die die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben erschweren», teilte die NGG mit. 

Befragt wurden demnach zwischen Juni und Juli dieses Jahres mehr als 2.100 Beschäftigte aus Hotellerie sowie System- und Betriebsgastronomie.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-698624/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DHL im Fokus: Jetzt zählt die Express-Strategie

12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX nach dem Fed-Termin obenauf: Allianz – Druck steigt. Aktie …

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Kanada ist offen für Idee einer EU-Sondermitgliedschaft

12:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Plug Power: Dieses Versprechen wird jetzt zum Test

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AKTIE IM FOKUS 3: Bilfinger mit Kurssturz wegen gesenkter Ziele - …

12:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Microsoft unter Druck: KI-Streit bedroht Milliardendeal

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Urteil: Meta haftet für Fake-Werbung auf Instagram & Co

12:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: LUNGE IM BLICK: Neue Aufklärungsinitiative zu …

12:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer