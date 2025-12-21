Anzeige
+++Breaking News Das ist der nächste Goldproduzent in den USA?!+++
Giffey

Klimaschutz ist Chance für die Wirtschaft 21.12.2025, 12:51 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wirtschaftswachstum dank Klimaschutz? Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kontert Merz und Reiche und fordert mehr Mut bei der Energiewende. Welche Chancen und Streitpunkte sie sieht.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren Ton in der Debatte über Klimaschutz und Energiewende zu ändern. Die Darstellung, Klimaschutz sei vor allem eine Belastung für die Wirtschaft, sei falsch, sagte die SPD-Politikerin im Podcast «Das Klima-Labor» von ntv. «Wir werden nicht trotz, sondern wegen Klimaschutz wirtschaftlich erfolgreich sein.» 

Giffey widersprach damit jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der der Konjunktur Vorrang vor Umweltpolitik eingeräumt und vor wirtschaftlichen Risiken gewarnt hatte. Auch die Kritik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an den Kosten der Energiewende könne sie nicht nachvollziehen. Investitionen in erneuerbare Energien und Netze aus Spargründen infrage zu stellen, sei kurzsichtig, so Giffey. «Das ist so ähnlich, als würde man nicht in die Zukunft investieren, um Geld zu sparen.» 

Giffey: Länder wollen keine Rückschritte

Nach Angaben der Senatorin stößt der Kurs der Bundesregierung auch in den Ländern auf Skepsis. Bei der Energieministerkonferenz hätten die Länder deutlich gemacht, dass sie keine Rückschritte bei der Energiewende wollten. Viele Regionen hätten sich auf diese Politik eingestellt und nutzten deren Potenziale bereits. Unternehmen entwickelten darauf aufbauend neue Geschäftsmodelle, etwa in den Bereichen Effizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. «Das muss ohne Wackeln weitergehen», forderte Giffey. 

Förderprogramme seien dabei ein zentrales Instrument, um Investitionen auszulösen. Ziel sei es, Anreize zu setzen, damit sich neue Technologien durchsetzten und langfristig wirtschaftlich trügen. Förderungen müssten regelmäßig überprüft werden, grundsätzlich sei es aber richtig, Transformation aktiv zu unterstützen. 

Giffey verwies auf die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin sowie auf wachsende Zukunftsbranchen wie Green Tech, Start-ups und Künstliche Intelligenz. Viele von ihnen beschäftigten sich mit ökologischen Themen - «nicht aus Altruismus, sie möchten ein Geschäftsmodell aufbauen. Das müssen wir unterstützen».

© dpa-infocom, dpa:251221-930-453368/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
2 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
3 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
4 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
5 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
6 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
7 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Euphorie bekommt Risse: Oracle und Co. unter Druck: Kippt jetzt …

12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall unter Druck: Gefährliches Chartmuster rückt in den …

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt unter Druck: Bedrohliches Chartmuster verschärft die Lage…

12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt

9:41 Uhr • Artikel • dpa

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Das wird…

9:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Aktie hebt ab. Wie hoch kann es nun gehen?

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehrheit sieht Immobilienbesitzer beim Mietrecht im Vorteil

5:01 Uhr • Artikel • dpa

Wirtschaft begrüßt Rückkehr der Briten zu Erasmus

3:45 Uhr • Artikel • dpa

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer