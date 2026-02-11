Girocard so oft im Einsatz wie nie - kontaktlos boomt 11.02.2026, 05:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Einkäufe mit der Girocard
© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / Im vergangenen Jahr haben Verbraucher in Deutschland so häufig bargeldlos mit der Girocard bezahlt wie nie. (Symbolbild)
Mit Karte zahlen, statt nach Kleingeld kramen: In Deutschland werden immer häufiger auch kleine Beträge bargeldlos bezahlt. Vor allem eine besonders schnelle Variante ist beliebt.

Beim bargeldlosen Bezahlen an Deutschlands Ladenkassen nutzen Kundinnen und Kunden immer häufiger die Girocard. Rund 8,3 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Plastikkarte zählte Euro Kartensysteme im vergangenen Jahr und damit 4,8 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. «Damit behauptet die Girocard ihre Marktführerschaft und unterstreicht zugleich die Bedeutung eines eigenständigen deutschen Zahlungssystems», bilanzierte die Frankfurter Einrichtung. 

Auch kleinere Beträge werden immer häufiger mit Karte bezahlt

Ob in der Bäckerei, am Kiosk oder am Automaten: Zunehmend kommt die Girocard, die landläufig oft noch «EC-Karte» genannt wird, auch bei kleineren Beträgen zum Einsatz. Daher sinkt seit Jahren der Durchschnittsbetrag, der mit der Girocard beglichen wird. 2024 lag der Betrag mit 38,85 Euro erstmals unter der 40-Euro-Marke, 2025 wurde mit 37,25 Euro ein neuer Tiefstand erreicht.

Die gesamten Umsätze mit der Girocard summierten sich nach Angaben von Euro Kartensysteme im vergangenen Jahr auf rund 308 Milliarden Euro und lagen damit um 0,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor (307 Mrd. Euro).

Kontaktlos zahlen wir zunehmend zum Standard

Zunehmend beliebt ist das schnelle Bezahlen quasi im Vorbeigehen: Inzwischen werden fast neun von zehn Zahlungen mit der Girocard kontaktlos abgewickelt. Im Dezember erreichte der Anteil dieser Zahlungen mit 88,5 (Vorjahr: 86,8) Prozent einen neuen Höchstwert. Nach Einschätzung von Euro Kartensysteme ist das schnelle Bezahlen technisch an fast allen der mittlerweile gut 1,34 Millionen Bezahlterminals im Einzelhandel hierzulande möglich.

Kontaktloses Bezahlen funktioniert mit Girocards und Kreditkarten, die einen sogenannten NFC-Chip besitzen. Außerdem kann mit einem Smartphone oder einer Smartwatch mit Diensten wie Apple Pay und Google Pay kontaktlos Geld übertragen werden. Die Daten zur Abwicklung der Bezahlung werden dann verschlüsselt mit dem Terminal an der Kasse ausgetauscht, wenn Kunden Karte beziehungsweise Smartphone oder Smartwatch nah an das Gerät halten. Bei geringen Beträgen ist nicht einmal die Eingabe der Geheimnummer (PIN) nötig.

© dpa-infocom, dpa:260211-930-670382/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
2 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Grünen-Experte: Rettungsdienst an Belastungsgrenze

6:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie: Weniger Rückhalt für die Energiewende

6:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Mattel-Aktie stürzt ab - US-Weihnachtsverkauf unter…

6:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Einwanderungsbehörden im Kreuzverhör im US-Kongress

6:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Handelsminister berichtet von Treffen mit Epstein

6:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Teurer Führerschein: BSW für 2.000-Euro-Gutschein vom Staat

6:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Viele Fahrschüler fallen durch die Führerscheinprüfung

6:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Girocard so oft im Einsatz wie nie - kontaktlos boomt

6:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer