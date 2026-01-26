Anzeige
Goldpreis erstmals über 5.000 Dollar 26.01.2026, 06:15 Uhr von dpa

Der Goldpreis ist erstmals über 5.000 Dollar gestiegen. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte an der Metallbörse in London im frühen Handel um bis zu zwei Prozent auf 5.093 US-Dollar (4296 Euro) und war damit so hoch wie noch nie.

