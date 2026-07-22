Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen 22.07.2026, 20:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Neue Rivalen forderten Google mit Künstlicher Intelligenz heraus. Doch der Internet-Riese ist erfolgreich mit eigenen KI-Funktionen in seiner Suchmaschine. Zudem wächst das Cloud-Geschäft rasant.

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar (rund 105 Mrd Euro). Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von knapp 117 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn in den Büchern vor allem durch Wertsteigerungen bei bilanzierten Investments auf 112,1 Milliarden Dollar von knapp 28,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Alphabet hält unter anderem eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, die vor gut einem Monat an die Börse ging.

Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63,27 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen.

Mehr Milliarden für KI

Das Cloud-Geschäft sprang um rund 82 Prozent auf 24,77 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 22,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde im Frühjahr von 75 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. Im vergangenen Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar aus.

© dpa-infocom, dpa:260722-930-423900/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: US-Regierung unterzeichnet Atom-Deal mit Saudi-Arabien

Gestern 23:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen - Aktie …

Gestern 23:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen

Gestern 23:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Regierung genehmigt Atom-Deal mit Saudi-Arabien

Gestern 23:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KORREKTUR/ROUNDUP: Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street

Gestern 23:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street

Gestern 22:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street

Gestern 22:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere …

Gestern 22:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer