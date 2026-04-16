Griechische Reeder

Wettbewerbsnachteil durch Klimapläne 16.04.2026, 07:49 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Griechische Reeder sehen durch geplante Klimaregeln für die Schifffahrt einen Wettbewerbsnachteil. Sie halten den vorgegebenen Netto-Null-Rahmen für nicht realistisch.

Griechische Reeder, die die größte Handelsflotte der Europäischen Union besitzen, haben vor zu strengen Klimaregeln für die Schifffahrt gewarnt. Sie äußerten sich vor der nächsten Sitzung der International Maritime Organisation (IMO), die Ende 2026 in London stattfinden soll. 

Der sogenannte Netto-Null-Rahmen der IMO soll den Ausstoß von Treibhausgasen in der Schifffahrt senken. Dafür sollen Schiffe schrittweise weniger schädliche Treibstoffe nutzen. Wer zu viel CO₂ ausstößt, soll zahlen oder Ausgleichsmaßnahmen nutzen. Wer besonders sauber fährt, kann Vorteile bekommen.

«Plan nicht realistisch»

Die griechischen Reeder halten den geplanten Netto-Null-Rahmen für nicht realistisch. Sie warnen, dass wichtige Länder mit großen Handelsflotten nicht ausreichend mitziehen. Namen nannten sie nicht. Außerdem seien saubere Treibstoffe und neue Technik bislang nicht überall verfügbar oder zu teuer. Dadurch könnten die Kosten stark steigen und der Wettbewerb verzerrt werden.

Der Plan für den sogenannten Netto-Null-Rahmen ist im IMO-Umweltausschuss zwar schon grundsätzlich vorangebracht worden, aber noch nicht endgültig beschlossen. Bevor er gilt, muss er noch von den Mitgliedstaaten Ende 2026 offiziell angenommen werden. Wenn nicht genug Länder Einwände haben, treten die Regeln in der Regel etwa 16 Monate später in Kraft. Dann sind die Regierungen dafür verantwortlich, die Regeln umzusetzen und zu kontrollieren.

© dpa-infocom, dpa:260416-930-951685/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
4 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
5 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
6 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Heidelberger Druck stürzt ab: Zerstört die Gewinnwarnung die Rü…

10:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Opposition bezweifelt Entlastung durch gesenkte Spritsteuer

10:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Euro schwankt um 1,18 US-Dollar - 'Technisches Bild weiter …

10:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Rekordjagd der US-Indizes treibt Dax an: Münchener Rück nimmt …

10:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Aixtron platziert millionenhohe Wandelschuldverschreibungen…

10:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Hoffnung vor verschiedenem Hintergrund" (…

10:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kartellamt: 'Rheinische Post' darf westfälische Zeitungen ü…

10:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nach den Tilray-Zahlen: Aurora, Canopy & Co. vor richtungsweisender …

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer