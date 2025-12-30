Grün bei Neuwagen so gefragt wie seit über 20 Jahren nicht 30.12.2025, 14:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bei einem neuen Wagen ist vielen die Farbe wichtig und die meisten bevorzugen gediegenes Silber oder Schwarz. Bei bunteren Karosserien gab es 2025 einen Aufsteiger.

Bei Neuwagen auf deutschen Straßen dominieren gedeckte Töne wie Grau, Silber, Schwarz und Weiß - bei bunteren Karosserien legte aber Grün in diesem Jahr kräftig zu. Bei den Pkw-Neuzulassungen knackte die Farbe 2025 erstmals seit mehr als zwanzig Jahren wieder die 100.000er-Marke, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) nach einer Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes bis November mitteilte. 

Beliebteste bunte Pkw-Farbe bleibt demnach Blau mit bisher 267.075 neu zugelassenen Wagen in diesem Jahr. Auf Platz zwei folgte Rot, das aber mit zunächst 101.706 Neuzulassungen nur noch knapp vor Grün (100.715) lag. 

Drei Viertel der Neuwagen mit gedeckten Farben

Insgesamt sind weiterhin gut drei Viertel aller Pkw-Neuzulassungen in den seit Jahren beliebten Farben Grau/Silber, Schwarz oder Weiß lackiert, wie die VDA-Auswertung ergab. Die drei Farbtöne kamen 2025 bisher zusammen auf gut zwei Millionen Neuzulassungen und einen leicht kleineren Anteil von 77,8 Prozent. Grau/Silber als beliebteste Farbe büßte im Vergleich zu den ersten elf Monaten 2024 etwas ein, Weiß noch etwas stärker. Schwarz legte leicht zu.

Hintergrund der Farbauswahl sei auch ein «sich selbst verstärkender Effekt», erklärte der VDA. Viele dächten schon an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechneten sich den besten Wert bei einer aktuell beliebten Farbe aus.

© dpa-infocom, dpa:251230-930-481122/1

