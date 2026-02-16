Anzeige
+++>>> Milliardenschwere Goldaktie: Steigende Produktionsmengen, operative Hebelwirkung und der Goldpreis könnten zusammen neue Impulse setzen <<<+++

Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim 16.02.2026, 17:23 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Containerreederei Hapag-Lloyd übernimmt einen Konkurrenten aus Israel. Dafür wird unter anderem eine Freigabe des Staates Israel erforderlich.

Mit einer Milliardenübernahme in Israel festigt die Reederei Hapag-Lloyd ihren Rang als weltweit fünftgrößte Containerreederei. Für die Übernahme der in Haifa ansässigen Reederei Zim nehmen die Hamburger mehr als vier Milliarden US-Dollar in die Hand, wie die Hapag-Lloyd AG mitteilte. Der Vertrag mit der Zim Integrated Shipping Services Limited wurde am Montag in Tel Aviv unterzeichnet, wie Hapag Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen anschließend sagte.

Genehmigung des Staates Israel nötig

Für den Deal sind noch mehrere Genehmigungen nötig, darunter jene des Staates Israel, wie es weiter hieß. Jansen sagte, er hoffe, dass die Transaktion bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Unter den Großaktionären von Hapag-Lloyd, sind Katar (12,3 Prozent) sowie Saudi-Arabien (10,2 Prozent).

Hapag-Lloyd hatte im Geschäftsjahr 2025 auch wegen gesunkener Preise einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag demnach vorläufig bei einer Milliarde Euro. 2024 und 2023 hatte der Wert noch bei 2,6 Milliarden Euro gelegen. Allerdings verfügt Hapag-Lloyd wegen enormer Gewinne aus der Zeit der Corona-Pandemie über ein hohes Eigenkapital. In der Spitze verdienten die Hamburger 2022 ein Ebit von mehr als 17 Milliarden Euro.

Zim ist eine international tätige Reederei mit einer eigenen Flotte von Containerschiffen - und rangiert auf Platz zehn der weltweit größten Containerreedereien.

© dpa-infocom, dpa:260216-930-695735/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
3 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
4 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
5 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
7 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - …

19:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Wien Schluss: ATX startet mit Gewinnen in die Woche

19:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 …

19:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Frost und Schnee: Bahnsanierung Hamburg-Berlin stockt

18:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KORREKTUR/ROUNDUP: Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als …

18:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bitcoin Korrektur: Schlechtester Jahresstart seit 2018

18:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim

18:46 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Minnesota: FBI sperrt Beweismittel zu Schüssen auf US-Bürger

18:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer