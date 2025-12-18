+15 % an einem Tag:
Dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Anzeige

Hemdenhersteller Eterna insolvent 18.12.2025, 09:50 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eterna-Hemden gehören seit Jahrzehnten für viele Büroangestellte zur Grundausstattung. Das seit langem mit Schwierigkeiten kämpfende Unternehmen ist insolvent, will sich aber aus eigener Kraft retten.

Der Hemden- und Blusenhersteller Eterna ist finanziell erneut in Schieflage geraten. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Passau einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, wie ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten unter anderem «Business Insider» und «Textilwirtschaft» darüber berichtet. 

Eterna-Hemden kleiden viele Angestellte in Deutschlands Büros

Das 1863 gegründete Unternehmen beschäftigt laut Firmenwebseite am Passauer Hauptsitz gut 400 Mitarbeiter und ist vor allem für seine Geschäftshemden bekannt. Eine Hauptkundengruppe sind Büroangestellte und Manager. Die Geschäftsführung von Eterna soll bei der Sanierung von dem Insolvenzexperten Georg Bernsau von der Kanzlei K&L Gates LLP unterstützt werden. Bernsau zufolge gibt es bereits mehr als 20 Investorenanfragen. «Das Interesse ist riesig», sagte er. 

Auslöser des Insolvenzantrags war Zwist um Grundstück

Eterna zählt zu den wenigen verbliebenen Traditionsunternehmen der einst florierenden deutschen Textilindustrie und hat schon seit Jahren mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Viele andere überlebende Firmen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf Industrietextilien spezialisiert, Eterna ist jedoch dem Bekleidungsgeschäft treu geblieben. 

Auslöser des Insolvenzantrags war laut Unternehmen, dass ein Teil der Gläubiger dem Verkauf und der anschließenden Rückmietung der Passauer Zentrale nicht zustimmen wollten. Das soll nun im Rahmen des Insolvenzverfahrens geschehen, außerdem soll die Logistik vollständig ausgegliedert werden. 

Schon 2021 ein Sanierungsverfahren

Bereits 2021 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren unter gerichtlicher Aufsicht durchlaufen. Grundlage war das Unternehmensstabilisierungsgesetz, das Sanierungen ohne ein reguläres Insolvenzverfahren erleichtern soll. 

Gegründet wurde Eterna 1863 von den Gebrüdern Hönigsberg in Wien - zunächst als Textilwerkstatt und Wäschefabrik. Der heutige Hauptsitz in Passau wurde 1927 eröffnet. Auf der Firmenwebseite rühmt sich Eterna unter anderem der Erfindung des bügelfreien Baumwollhemds in den 1980er Jahren. Die Lage im Modegeschäft ist auch für den Einzelhandel schwierig.

© dpa-infocom, dpa:251218-930-439614/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
3 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
4 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
5 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
7 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ifo-Prognose: Ost-Wirtschaft wächst langsamer als erhofft

11:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Theo Müller darf Joghurtmarken übernehmen

11:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zeiss stellt sich auf schwierige Zeiten ein

11:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Kein Aufbäumen im Dax - Weihnachtsrally bleibt …

11:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 61 …

11:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Brenntag auf 58 Euro…

11:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro…

11:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Rational auf 'Buy' - Ziel auf 785 Euro

11:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer