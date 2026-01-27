Anzeige
+++>>> KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt <<<+++

Hohe Preise und Reichweitenangst bremsen E-Auto-Umstieg 27.01.2026, 10:12 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Elektroauto an Elektro-Ladesäule
© Peter Kneffel/dpa / Hohe Anschaffungskosten, geringe Reichweite, teurer Strom - viele Autofahrer sehen gleich mehrere Hindernisse für die Anschaffung eines E-Autos. (Symbolbild)
Neue staatliche Zuschüsse bis 6.000 Euro locken, doch hohe Strompreise und Ladeprobleme halten viele vom E-Auto fern. Wie begründet sind die Vorbehalte?

Viele Autofahrer in Deutschland sehen nach wie vor hohe Hürden für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. Fast zwei Drittel (63,9 Prozent) geben in einer Civey-Umfrage an, ist die Anschaffung sei zu teuer. Jeweils gut die Hälfte (51 Prozent) der Fahrerinnen und Fahrer von Verbrennern führen in der Erhebung für den Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) fehlende Lademöglichkeiten im Alltag und die Sorge vor einer zu geringen Reichweite von E-Autos als Hinderungsgründe an.

Civey hat für die den Angaben zufolge repräsentative Umfrage vom 18. Dezember 2025 bis 1. Januar 2026 online 3.500 Menschen aus der deutschen Gesamtbevölkerung sowie 2.800 Autofahrerinnen und Autofahrer befragt.

Bedenken oft unbegründet

Das Fazit des ZVEI: Wahrnehmung und Realität klaffen weit auseinander. So seien zum Beispiel fast drei Viertel (71 Prozent) derjenigen, die bereits ein E-Auto nutzen, mit der Ladeinfrastruktur zufrieden. In der Verbrenner-Gruppe seien es nur 30 Prozent.

Auch Bedenken wegen zu geringer Reichweite seien unbegründet, argumentiert der Verband: «Niemand muss Sorge haben, liegenzubleiben», sagt Azar Mottale, ZVEI-Bereichsleiterin Mobilität. «Verunsicherung, getrieben durch politische und ideologische Debatten, bremst den Umstieg aufs E-Auto.»

Strom teurer als Sprit

Ausbaubedarf sieht der Verband jedoch bei Lademöglichkeiten in Großstädten - sowohl öffentlichen als auch in Häusern mit mehreren Wohnungen. Zudem dürfe das Laden eines E-Autos an öffentlichen Stromtankstellen nicht teurer sein als das Tanken fossiler Kraftstoffe, was häufig der Fall sei. Deutschland habe im europäischen Vergleich die höchsten Strom- und Ladepreise.

Staat unterstützt den Umstieg

Die Bundesregierung hat eine neue Förderung für E-Autos auf den Weg gebracht, die auch für Plug-in-Hybride gilt, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können. Wer ein Elektroauto kauft oder least, kann je nach Einkommen, Haushaltsgröße und Fahrzeugtyp zwischen 1.500 und 6.000 Euro Zuschuss vom Staat bekommen. Wer sein Elektroauto oder bestimmte Plug-in-Hybride ab dem 1. Januar neu zugelassen hat, kann die Förderung beantragen.

© dpa-infocom, dpa:260127-930-602324/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Reiche: Wirtschaftswachstum nicht zufriedenstellend

11:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Kursgewinne von Fielmann schmelzen trotz Berenberg-'…

11:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Teilzeit-Vorschlag stößt auch in Unionsfraktion auf Ablehnung

11:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

11:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Alle Geiselleichen übergeben: Wie geht es in Gaza weiter…

11:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hohe Preise und Reichweitenangst bremsen E-Auto-Umstieg in …

11:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research…

11:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Drei und Niederösterreichischer …

11:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer