Anzeige
+++Europas Lithium-Wette: Direkt neben Europas erster Lithium-Mine: Wartet hier der nächste Börsengewinner+++
Ifo

Inflationsdruck dürfte sinken 30.06.2026, 08:36 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Preiserwartungen der Unternehmen haben den zweiten Monat in Folge nachgelassen. Das sind gute Nachrichten für die Inflation - aber keine Entwarnung.

Das Münchner Ifo-Institut sieht Anzeichen für eine Beruhigung bei der Inflation. Die sogenannten Preiserwartungen der Unternehmen sind im Juni den zweiten Monat in Folge gesunken, aktuell von 30 auf 26,4 Punkte. Das bedeutet den Münchner Wirtschaftsforschern zufolge, dass weniger Unternehmen planen, ihre Preise zu erhöhen. 

Sehe man vom Ende des Tankrabatts ab, der sich im Juli bemerkbar machen werde, spreche das dafür, dass die große Welle der Preiserhöhungen durch sei, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Möglicherweise habe man in den Sommermonaten den Höhepunkt der Inflation erreicht. 

Preise werden weiter steigen

«Sinkende Energiepreise, zu denen die Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten zusätzlich beigetragen haben, scheinen die Unternehmen zuversichtlicher hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage gemacht zu haben.» Entwarnung gibt er aber nicht. Die Produzenten- und Verbraucherpreise dürften in den kommenden Monaten weiterhin steigen, sagt er. Die Preiserwartungen liegen weiterhin erheblich über dem Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 von 18,3 Punkten. 

Die Preiserwartungen beruhen auf einer Befragung des Ifo. Der Index setzt den Anteil der Unternehmen, die die Preise in den kommenden Monaten erhöhen wollen, ins Verhältnis zu den Unternehmen, die ihre Preise senken wollen. Wie stark Preise gesenkt oder erhöht werden, fragt das Ifo nicht ab. 

Etwas Entspannung bei Lebensmitteln

Bei den energieintensiven Unternehmen sind die Preiserwartungen deutlich gefallen: Hier ging der Indikator von 41,2 auf 30,2 Punkte zurück. Bei den nicht-energieintensiven Unternehmen hat der Preisdruck schwächer nachgelassen: von 30,3 auf 27,1 Punkte. Auch in den Dienstleistungs- und Handelssektoren sowie im Verarbeitenden Gewerbe sind die Preiserwartungen etwas gesunken.

Auch bei Lebensmitteln gibt es etwas Entspannung: Ihre Hersteller planen deutlich seltener mit steigenden Preisen: Der Indikator fiel von 19,6 Punkten auf 12,7. Der Preisdruck im Lebensmitteleinzelhandel schwächte sich ebenfalls von 55,3 auf 48,5 Punkte ab - ist aber nach wie vor hoch.

© dpa-infocom, dpa:260630-930-308443/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Kartellamt: Tankrabatt kam nicht ganz beim Verbraucher an

13:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

UN: Ebola könnte fast eine Million Menschen in Armut treiben

13:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU zahlt Ukraine Milliarden für Drohnenbeschaffung aus

13:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity …

13:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa erzielt im Jahr 2025 solides Ergebnis

13:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KNDS will Beschäftigtenzahl in Görlitz Schritt für Schritt erh…

13:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Grünen-Fraktionschefin wirft Merz Untätigkeit beim Thema Hitze …

12:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dax nimmt die 25.000er Marke ins Visier: Commerzbank – Setzt die …

12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer