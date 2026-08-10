Ifo

Irankrieg trifft ärmere Haushalte und Rentner besonders 10.08.2026, 09:03 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Forscher sprechen von einem Preisschock. Insgesamt müssen deutsche Haushalte Milliarden an zusätzlichen Ausgaben bewältigen.

Die finanziellen Folgen des Iran-Krieges treffen einkommensschwache Haushalte und Rentner besonders stark. Die zehn Prozent ärmsten Haushalte verlieren dadurch laut Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts bis zu 2,87 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Bei den einkommensstärksten Haushalten sind es nur 0,65 Prozent. 

«Wir sehen, dass ärmere Haushalte einem Preisschock, der Tausende Kilometer entfernt seinen Ursprung hat, schlechter ausweichen können und größere Kaufkraftverluste erleiden», sagt Ifo-Forscherin Tiphaine Wibault. Die errechneten Werte sind laut Ifo allerdings Obergrenzen, da Konsumenten bei starken Preiserhöhungen in der Regel ihr Konsumverhalten anpassen. 

Fast 17 Milliarden Unterschied

Insgesamt gehen die Forscher davon aus, dass die Konsumausgaben der deutschen Haushalte durch den Iran-Krieg und seine Folgen rund 16,8 Milliarden Euro höher ausfallen. Im Schnitt aller Haushalte liegt der Verlust bei rund 1,15 Prozent des verfügbaren Einkommens. 

«Gerade weil es für diesen Schock keinen europäischen Preisdeckel gibt wie in der Energiekrise 2022, landet die Last fast ungebremst bei den Haushalten - und dort besonders bei denen mit niedrigen Einkommen», sagt Ifo-Experte Andreas Peichl.

Rentner trifft es hart

Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen sind ältere Menschen. Rentnerpaare verlieren durch den Preisschock 1,53 Prozent, alleinlebende Senioren 1,45 Prozent ihres Einkommens. Grund dafür ist laut den Ifo-Forschern, dass den Rentnern kein Lohneinkommen als Puffer zur Verfügung steht und sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres Budgets für Heiz- und Energiekosten aufwenden müssen.

Basis der Berechnungen ist ein Vergleich von Konjunkturprognosen vor und nach Kriegsbeginn. Die Differenz übersetzen die Wirtschaftsforscher dann in Kaufkraftverluste für einzelne Haushaltstypen.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Preise für Heizöl und Kraftstoffe stark gestiegen. Gerade letzteres schlägt wegen höherer Transportkosten auch auf andere Güter durch.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-508041/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
2 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
3 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
4 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
5 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
6 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
GNW-News: 16. Spiele der Inneren Mongolei in Baotou eröffnet

22:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj kündigt neue Angriffe im russischen Hinterland an

22:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordhohe US-Börsen etwas schwä…

22:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Parlament in Türkei verabschiedet Gesetz für Frieden mit PKK

22:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Rekordhohe US-Börsen etwas schwächer

22:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Airport Leipzig/Halle: Angebote für Besucher ausgesetzt

21:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Foxconn-Tochter Ennoconn übernimmt Kontron-Mehrheit knapp nicht

21:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

'FT': Glencore steigt in Bieterkampf um Kobaltproduzenten Sherritt …

21:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer