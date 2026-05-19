Anzeige
+++Geheimer Wolfram-Aktie: 1.700 % Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet? 1.700 % Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet?+++
Ifo

Jeder fünfte Selbstständige besorgt über eigene Zukunft 19.05.2026, 07:44 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die geschäftliche Lage wird für viele Selbstständige und Kleinstunternehmen schlechter, ergibt eine Umfrage des Ifo-Instituts. Die Wirtschaftsforscher sprechen von einem Tiefststand.

Jeder Fünfte der selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland ist laut einer Umfrage des Ifo-Instituts besorgt um die eigene wirtschaftliche Zukunft. 20,6 Prozent der Selbstständigen machte sich im April demnach Sorgen um die Existenz ihres Geschäfts – in der Gesamtwirtschaft habe das nur auf 8,1 Prozent der befragten Geschäftsleute und Unternehmen zugetroffen, teilte das Institut in München mit.

«Die Kombination aus Auftragsmangel und wachsender Unsicherheit belastet die Selbstständigen zunehmend», sagte die Ifo-Fachreferentin Katrin Demmelhuber laut Mitteilung. Etwas weniger als die Hälfte (48,4 Prozent) der befragten Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen mit weniger als neun Angestellten habe über einen Mangel an Aufträgen im April berichtet. Damit hat sich ihre Lage seit der Umfrage im Januar (46,6 Prozent) etwas verschlechtert.

Geschäftsklima geringer denn je

Das Geschäftsklima verschlechterte sich laut der Ifo-Umfrage unter Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen deutlich: Nach minus 20,8 Punkten im März liegt der Index im April demnach bei minus 29,9 Punkten. Damit sei ein Tiefpunkt erreicht worden. Auch die Umfragergebnisse zur Einschätzung der aktuellen Lage sowie ihrer Erwartungen gingen deutlich zurück.

© dpa-infocom, dpa:260519-930-98783/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
3 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück Hauptdiskussion
7 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax auf Erholungskurs in Richtung 25.000 Punkte: Münchener Rück…

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setzen Erholung fort

12:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

SAP-Aktie bricht nach oben aus: Zünden die neuen KI-Agenten jetzt …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/Unter 30, selbstständig: Deutschlands Gründer jung wie nie…

12:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Brorhilker: Kriminelle Finanzgeschäfte laufen weiter

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Verkehrsbündnis: Neuer Schwung bei Reaktivierung alter Bahn…

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Amii beflügelt Kanadas KI-Dynamik: Upper Bound eröffnet …

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Opel-Mutter Stellantis baut kleines E-Auto in Italien

12:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer