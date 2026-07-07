Deal seines Lebens:
Crypto.com öffnet die Tür zum US-Milliardenmarkt
Anzeige
Ifo

Materialmangel in der Industrie steigt weiter 07.07.2026, 06:35 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Lage im Nahen Osten hat sich entspannt, die Sperrung der Straße von Hormus hat aber Nachwirkungen, die erst jetzt ankommen.

Die deutsche Industrie klagt über einen steigenden Materialmangel. Im Juni berichteten 17,2 Prozent der Unternehmen von Engpässen, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Das waren 1,3 Punkte mehr als noch im Mai. Zum Vergleich: Im Januar hatte der Wert noch bei 5,8 Prozent gelegen. 

«Die Straße von Hormus ist zwar wieder passierbar, doch die Folgen der Störungen wirken nach», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Bis zur vollständigen Normalisierung der internationalen Lieferketten dürfte es noch einige Zeit dauern.»

Besonders stark betroffen sind unter anderem die chemische Industrie und Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen, wo rund ein Drittel der Unternehmen von Materialengpässen berichtet. Im Maschinenbau blieb die Situation mit 15,6 Prozent nahezu unverändert. In der Automobilindustrie stieg der Anteil der betroffenen Unternehmen von 10,0 auf 15,7 Prozent.

Etwas entspannt hat sich die Lage dagegen bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren. Dort sank der Anteil der Unternehmen mit Materialmangel von 23,7 auf 11,3 Prozent. Hersteller der Getränkeindustrie meldeten weiterhin keine Engpässe.

© dpa-infocom, dpa:260707-930-345116/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
OTS: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat / Think Tank DCQL warnt…

10:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Porsche-Aktie legt zu: Sparprogramm und Insider-Käufe rücken in …

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Hold'

10:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: KfW / KfW Research: Vier von zehn Mittelständlern beklagen …

10:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Lufthansa hebt ab: Aktie stößt Tür auf der Oberseite …

9:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nur wenig verändert nach …

9:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Milliarden-Deal: Kanada will deutsche U-Boote - TKMS …

9:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 51…

9:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer