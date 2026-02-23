Brandheißes Rohstoff-Comeback
Lithium aus Finnland: Strategische Investmentchance im EU-Rohstoffboom
Anzeige

Ifo sieht Signale für Aufschwung in deutscher Wirtschaft 23.02.2026, 09:59 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Das Ifo-Geschäftsklima steigt stärker als erwartet. Präsident Fuest sieht erste Anzeichen für eine «Belebung».

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet.

Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. «Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen.

© dpa-infocom, dpa:260223-930-723208/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
2 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
3 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
4 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
5 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
6 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
7 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Proteste an iranischen Universitäten halten an

11:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

11:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nordex vor den Zahlen: Gibt es einen kräftigen Schub für die Aktie…

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu …

11:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ungarn vor EU-Treffen zu Ukraine: Veto gegen alles

11:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Aurubis setzen Rekordlauf fort - Kupferpreise geben …

11:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

11:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Fünfte Tarifrunde bei der Deutschen Bahn angelaufen

11:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer