Immer weniger offene Stellen in Deutschland 04.12.2025, 09:10 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mehr als eine Million Jobs sind unbesetzt, doch die Zahl der Arbeitslosen pro Stelle steigt. Wie Arbeitsmarktforscher die Lage bewerten und was das für Jobsuchende bedeutet.

Die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Im dritten Quartal des Jahres hat es bundesweit 1,03 Millionen offene Stellen gegeben. Das entspricht einem Rückgang um 24.700 Stellen oder rund 2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berichtet.

Im Vergleich zum dritten Quartal 2024 lag die Zahl der offenen Stellen sogar um 246.100 oder rund 19 Prozent niedriger. Dies geht aus der IAB-Stellenerhebung hervor, einer regelmäßigen Betriebsbefragung der Arbeitsmarktforscher. «Die Arbeitsmarktnachfrage kommt weiterhin nicht in Schwung und stagniert auf niedrigem Niveau», bilanziert IAB-Experte Alexander Kubis.

Auf 100 offene Stellen kommen 288 Arbeitslose

Auf 100 von Betrieben ausgeschriebene offene Stellen kamen bundesweit zuletzt 288 arbeitslos gemeldete Personen. Das seien 68 Arbeitslose mehr als noch im Vorjahresquartal und 11 Arbeitslose mehr als im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg geht laut dem IAB sowohl auf den Rückgang der offenen Stellen als auch auf eine gestiegene Zahl von Arbeitslosen zurück.

Deutliche Unterschiede zeigen sich dabei zwischen dem Osten und Westen Deutschlands. In Ostdeutschland kamen im dritten Quartal 2025 im Schnitt 354 und in Westdeutschland 273 arbeitslos gemeldeten Personen auf 100 offene Stellen. «Die Zahl der Arbeitslosen pro offene Stelle liegt damit wieder nahe bei dem Wert, der in der Covid 19-Rezession erreicht wurde», sagt Kubis.

«Indikator für einen schwächelnden Arbeitsmarkt»

Rund 80 Prozent der offenen Stellen (824.900) waren im dritten Quartal sofort zu besetzen. Die Vakanzrate, die das Verhältnis der sofort zu besetzenden offenen Stellen zur gesamten betrieblichen Nachfrage nach Personal abbildet, lag damit zuletzt bei 2,3 Prozent. Im zweiten Quartal 2025 lag dieser Wert noch bei 2,4 Prozent und im Vorjahresquartal bei 2,9 Prozent. «Gegenüber dem Höchstwert von 4,5 Prozent im vierten Quartal 2022 hat sich die Vakanzrate fast halbiert und ist ebenso ein Indikator für einen schwächelnden Arbeitsmarkt», so Kubis.

Das IAB hatte für die Auswertung Antworten von 8.591 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche vorliegen. Für die Stellenerhebung greift das Institut auch auf solche Stellen zurück, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden.

© dpa-infocom, dpa:251204-930-378096/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
2 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
3 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
4 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
5 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
OSZE bereitet mögliche Beobachtermission in der Ukraine vor

12:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-…

12:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

China deutet lockerere Exportvorgaben für seltene Erden an

11:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Volkswagen: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen

11:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): …

11:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Briten und Norweger patrouillieren gemeinsam gegen Russen

11:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol

11:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce …

11:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer