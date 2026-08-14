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Insolvenzen bei Firmen sinken erstmals seit Februar 14.08.2026, 07:08 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Lichtblick inmitten der Pleitewelle: Im Mai haben erstmals seit Monaten wieder weniger Unternehmen Insolvenz beantragt. Auch die Zahl der Verbraucherpleiten fiel deutlich. Entspannt sich nun die Lage?

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist erstmals seit Februar geschrumpft. Im Mai registrierten die Amtsgerichte 1.995 beantragte Unternehmensinsolvenzen und damit 2,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im längeren Zeitraum von Januar bis Mai stiegen die Unternehmensinsolvenzen jedoch um knapp fünf Prozent auf 10.546. 

Die Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte von Januar bis Mai auf rund 15,4 Milliarden Euro - deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum (25,7 Mrd. Euro). Grund für den Rückgang ist, dass damals mehr große Unternehmen insolvent gingen. Bei den Daten ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen fast drei Monate davor.

Pleitewelle trifft Lagerei, Gastgewerbe und Bau besonders

Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es von Januar bis Mai 29,8 Insolvenzen. Am stärksten betroffen waren die Branchen Verkehr und Lagerei mit 57,2 Fällen je 10.000 Firmen, gefolgt vom Gastgewerbe (49,2) und dem Baugewerbe (44).

Die deutsche Wirtschaft wird angesichts der Konjunkturflaute seit längerem von einer Pleitewelle erschüttert. Die Auskunftei Creditreform erwartet erst 2027 eine Trendumkehr bei den Insolvenzen. Und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), das monatlich die Entwicklung der Insolvenzen analysiert, berichtete jüngst für Juli von einem «außergewöhnlich hohen Niveau» an Firmenpleiten in Deutschland.

Auch Privatleute geraten in finanzielle Bedrängnis: Im Mai sank zwar die Zahl der Verbraucherinsolvenzen binnen Jahresfrist um gut zehn Prozent auf 5.926, berichteten die Statistiker weiter. Von Januar bis Mai gab es aber einen Anstieg um knapp zwei Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 32.093.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-528128/1

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