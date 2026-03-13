Der nächste Lithium-Runner?
EMP startet entscheidende Engineering-Phase
Anzeige

Iran-Krieg treibt Bauzinsen über Vier-Prozent-Marke 13.03.2026, 10:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Kämpfe in Nahost haben weitreichende Folgen - auch für Hausbauer in Deutschland. Sie müssen höhere Zinsen für die eigenen vier Wände zahlen. Die Unterschiede bei den Konditionen sind aber groß.

Hausbauer und Immobilienkäufer müssen im Zuge des Iran-Kriegs höhere Kreditkosten stemmen. Die Bauzinsen in Deutschland sind nach einer Analyse der Frankfurter FMH-Finanzberatung im Schnitt über die Marke von vier Prozent gestiegen. Bei einer 500.000 Euro teuren Beispiel-Immobilie und einer Beleihung mit 90 Prozent liegen die Effektivzinsen für einen zehnjährigen Kredit bei 4,01 Prozent, geht aus einer Analyse der Datenbank FMHX hervor. Grundlage der Auswertung sind 207 Anbieter inklusive Kreditvermittler. Die Grundschuldkosten sind in der Berechnung bereits berücksichtigt. Mehrere Banken hätten zuletzt die Bauzinsen deutlich erhöht, hieß es.

Grund für den Zinsanstieg ist, dass mit dem Iran-Krieg und gestiegenen Energiepreisen die Sorge wächst, dass die Inflation anzieht und die Europäische Zentralbank früher oder später die Leitzinsen erhöhen muss. Im Zuge dessen sind die Kapitalmarktzinsen schon spürbar geklettert: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, an denen sich die Bauzinsen orientieren, stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit 2023.

Große Unterschiede bei Kreditangeboten

Für Immobilienkäufer und Bauherren ist das schmerzhaft: Da sie oft Kredite über Hunderttausende Euro aufnehmen, werden schon kleine Zinsbewegungen teuer. Allerdings gebe es große Unterschiede bei den Angeboten, so FMH. Der Unterschied in der Datenbank zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Zins liege bei zehnjährigen Krediten bei 1,55 Prozentpunkten - zwischen 3,44 Prozent und 4,99 Prozent. Das eröffne Einsparmöglichkeiten bei der Tilgung im fünfstelligen Euro-Bereich, sagte FMH-Gründer Max Herbst.

Er sieht Parallelen zur Lage 2022, als wegen des Ukrainekriegs die Energiepreise hochschnellten und dann die Kreditzinsen. Da auch die Baukosten kräftig stiegen, gaben viele Menschen ihre Pläne für den Hausbau oder Immobilienkauf auf, der bis dahin laufende Immobilienboom dank Niedrigzinsen war beendet. Im Laufe der vergangenen Jahre ist die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern wieder gestiegen, die Immobilienpreise hierzulande zogen wieder an.

Zuletzt schwächte sich die Nachfrage nach Baukrediten jedoch ab, da die Bauzinsen anzogen. Bereits Ende 2025 erreichten sie mit im Schnitt 3,9 Prozent für zehnjährige Kredite den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

© dpa-infocom, dpa:260313-930-810984/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
4 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
5 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
6 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Merz dankt Norwegen für verlässliche Energielieferungen

12:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro…

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Moskau zufrieden nach US-Lockerungen bei Ölsanktionen

12:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gletscher in Österreich schrumpfen zu grauen Mini-Arealen

12:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Europas Stunde im All: Berlin und Oslo mit Raumfahrtplänen

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Verö…

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Verö…

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Merz kritisiert Lockern von US-Sanktionen für russisches Öl

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer