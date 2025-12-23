VIVI sprengt den Markt:
Diese Innovation begeistert deutschen Top-Experten!
Anzeige

Italiens Kartellbehörde verhängt Millionenbuße gegen Ryanair 23.12.2025, 11:45 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Ryanair soll der italienischen Kartellbehörde zufolge Drittanbieter wie Reisebüros bei der Buchung von Flügen behindert haben. Die irische Fluggesellschaft wehrt sich gegen die Strafe.

Die italienische Kartellbehörde hat eine Strafe von 255,8 Millionen Euro gegen Ryanair verhängt. Die Wettbewerbshüter werfen der irischen Fluggesellschaft Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Zusammenhang mit der Buchung von Flügen durch Drittanbieter wie Reisebüros von April 2023 bis April 2025 vor. Ryanair kündigte umgehend an, die Entscheidung anzufechten.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass Ryanair Ende 2022 damit begonnen habe, Möglichkeiten zu prüfen, um sogenannte Travel Agencies zu behindern und von Buchungen auszusperren, schrieben die Wettbewerbshüter in einer Mitteilung. Ab April 2023 seien diese Maßnahmen durchgesetzt worden. Die Fluglinie habe dabei eine «erhebliche Marktmacht ausgenutzt».

Ryanair kündigt Einspruch an

Ryanair habe beispielsweise technisch verhindert, dass die eigenen Flüge durch Drittanbieter mit weiteren Flügen und Versicherungen kombiniert werden können. Im April 2025 habe Ryanair die Implementierung des Buchungssystems dann wieder ermöglicht, so dass bei «ordnungsgemäßer Umsetzung» wieder ein «wirksamer Wettbewerb» erlaubt werde.

Ryanair bezeichnete die Entscheidung als «bizarr» und nicht haltbar. Die Fluglinie beruft sich auf eine Mailänder Gerichtsentscheidung, die ihr Geschäftsmodell bestätigt haben soll. «Diese Entscheidung und die Geldbuße sind rechtlich nicht tragfähig», teilte das Unternehmen mit.

© dpa-infocom, dpa:251223-930-461217/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
2 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
3 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
4 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
5 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
6 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
7 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktien New York Ausblick: Etwas schwächer - Konjunkturdaten im …

15:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter …

15:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Dax verharrt auf Vortagesniveau

14:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken stärker als …

14:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

14:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Israels Verteidigungsminister: Besiedlung von Gazas Norden…

14:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Tote nach Luftschlägen in Ukraine - Selenskyj will Druck…

14:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

POLITIK/ROUNDUP/Gaza-Protest: Greta Thunberg in London festgenommen…

14:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer