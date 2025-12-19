Japanischer Leitzins auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren 19.12.2025, 10:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Um 0,25 Punkte erhöht die Zentralbank den Leitzins. Und das soll nicht das Ende sein.

Die japanische Zentralbank hat den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, wie die Notenbank in Tokio mitteilte. Die Entscheidung fiel demnach einstimmig.

Die Notenbank stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht, sofern sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Notenbankchef Kazuo Ueda verwies auf den andauernden moderaten Anstieg der Kerninflation. Besonders gestiegene Lebensmittelpreise haben die Inflation seit fast vier Jahren über dem Zielwert von 2 Prozent gehalten.

Der Leitzins ist der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können.

«Das aktuelle Preisumfeld hatte diese geldpolitische Maßnahme erforderlich gemacht», kommentierte Tobias Basse, Volkswirt bei der NordLB. «Die Notenbanker in Tokios dürften zwar auch weiterhin unter einem gewissen Handlungsdruck stehen, werden die Zinsen aber auch perspektivisch nur sehr vorsichtig erhöhen wollen.»

Der japanische Yen gab trotz der Zinserhöhung im Verhältnis zu allen wichtigen Währungen nach. «Die Ankündigung, man wolle den Zins weiter anheben, steht schon sehr lange in der Pressemitteilung drin, und für 2025 bedeutete dies zwei Zinsanhebungen, die allerdings zeitlich 11 Monate auseinanderlagen», erklärten die Devisenexperten der Commerzbank die Reaktion. «Von daher wird es mehr brauchen für den Yen, um wieder gegen den US-Dollar ein wenig an Land zu gewinnen.»

© dpa-infocom, dpa:251219-930-445325/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Schwarzbuch: Warnung vor Betrugswelle in sozialen Medien

12:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesrat stimmt neuem Wehrdienst zu

12:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesrat billigt Lachgas-Verbot

12:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische …

12:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: EU-Staaten stimmen für lockerere Gentechnik-Vorgaben

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Putin: Kredite für Ukraine wirken auf Haushalte in EU

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Kaum bewegt im Bann des großen Verfalls

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verschobener Mercosur-Deal sorgt für Unmut in Industrie

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer