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«Jokergleise» für mehr Pünktlichkeit bei der Bahn 20.03.2026, 12:53 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Unpünktliche Züge sind eine der größten Herausforderungen für die Deutsche Bahn und sorgen bei Reisenden für Frust. Eine «Taskforce» hat nun mehrere Ideen ausgearbeitet, wie das zu ändern sein soll.

Mit «Jokergleisen» und mehr Zeitpuffern sollen die Züge der Deutschen Bahn pünktlicher werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellte in Berlin mehrere Ideen vor, die eine «Taskforce» erarbeitet hat, um Reisende schneller an ihr Ziel zu bringen. 

Einer Mitteilung zufolge sprach Schnieder bei der Arbeitsgruppe von einem «einen weiteren wichtigen Meilenstein der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene». Der CDU-Politiker sagte: «Gemeinsam haben Sie insgesamt 22 konkrete Maßnahmen entwickelt, die mit pragmatischen Lösungen wie Joker-Gleisen, Flex-Abfahrten und verstärkter Digitalisierung schnell für einen pünktlicheren und stabileren Bahnbetrieb sorgen sollen.»

So sollen in manchen Bahnhöfen - «abhängig von den lokalen Gegebenheiten» - einzelne Bahngleise gezielt freigehalten werden. «Solche "Joker-Gleise" schaffen zusätzliche Kapazitäten für kurzfristig erforderliche dispositive Entscheidungen und tragen damit spürbar zur Verbesserung der Pünktlichkeit bei», teilte das Ministerium mit.

Angedacht ist auch, dass Züge früher abgefertigt werden und damit rechtzeitig losfahren. «Hierzu wird die im Fahrplan ausgewiesene Abfahrtzeit gegenüber der betrieblich vorgesehenen Abfahrtzeit leicht vorgezogen (z.B. um eine Minute)», hieß es. Auf manchen Strecken soll zudem von 2027 an mehr Puffer gebildet werden, indem mehr Zeit zwischen Zügen eingeplant wird.

© dpa-infocom, dpa:260320-930-843463/1

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