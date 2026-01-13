Junge treiben Aktionärszahlen in Deutschland auf Rekordhoch 13.01.2026, 11:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nie gab es mehr Aktionärinnen und Aktionäre hierzulande. Vor allem eine Altersgruppe sorgt für Aufrieb. Was der Staat aus Sicht von Experten nun tun sollte.

Deutschland hat so viele Aktionäre wie nie: 14,1 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des Jahres 2025 Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erhoben hat. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Aktionärszahlen wurde damit der Rekord von 2022 mit seinerzeit fast 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland deutlich übertroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr zählte das Institut mit Sitz in Frankfurt fast zwei Millionen Aktionäre mehr. Seit 2020 werden in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst. Allein das sorgte für einen Anstieg um 500.000. Im vergangenen Jahr war nach Berechnungen des Aktieninstituts gemessen an der hiesigen Bevölkerung ab 14 Jahren jeder Fünfte (19,9 Prozent) direkt oder indirekt am Aktienmarkt investiert.

Anleger unter 40 tragen das Wachstum

Vor allem das seit Jahren steigende Interesse der jungen Generation an der Aktienanlage habe sich «deutlich verfestigt», stellt das Aktieninstitut fest: Mit einem Plus von 1,2 Millionen Anlegerinnen und Anlegern macht die Altersgruppe der 14- bis 39-Jährigen 60 Prozent des Gesamtanstiegs aus. Seit dem Jahr 2024 ist diese Altersgruppe unter den Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland die größte mit inzwischen 4,9 Millionen Menschen.

«Die gewachsene Offenheit für Aktienanlagen ist eine Steilvorlage
für die Bundesregierung, den Kapitalmarkt in allen drei Säulen der
Altersvorsorge stärker zu nutzen», findet das Aktieninstitut. «Die geplanten Schritte zur Ergänzung des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine
ergänzende private Vorsorge über den Kapitalmarkt sind allenfalls zaghaft», schreibt die Frankfurter Einrichtung mit Blick auf die Pläne der Bundesregierung für ein Altersvorsorgedepot und die sogenannte Frühstart-Rente.

Die Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts basieren auf einer laut eigenen Angaben repräsentativen Umfrage von Kantar. Hierzu werden jährlich etwa 28.000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren zu ihrem Anlageverhalten befragt.

© dpa-infocom, dpa:260113-930-537580/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WHO: Süße Getränke und Wein sind zu billig

14:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Sammelklage gegen Amazon: Bundesamt öffnet Klageregister

14:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Einfach bereitzustellende S1000 IP-DECT-Plattform von …

14:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Größtes Thema sind ganz klar Edelmetalle"

13:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Blitzeis: Betrieb auf Airport Wien zeitweise eingestellt

13:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Parlamentswahl in Ungarn am 12. April

13:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie: Kürzere Fahr- und Wartezeiten durch autonomen ÖPNV

13:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Breite Kritik aus der Wirtschaft an SPD-Plänen zur …

13:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer