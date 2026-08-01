KI-Aktienflaute zwang Hedge-Fonds-«Wunderkind» zu Eilverkauf 31.07.2026, 22:56 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Leopold Aschenbrenner wurde als «Wunderkind» und «KI-Nostradamus» gefeiert - doch dann verzockte sich der junge Investor mit deutschen Wurzeln. Ein alter Hedge-Fonds-Fuchs profitiert.

Der viel beachtete Erfolgslauf eines aus Deutschland stammenden jungen Hedge-Fonds-Investors im Silicon Valley, der für seinen Fokus auf KI-Aktien als Börsenstar gefeiert wurde, hat ein jähes Ende gefunden. Der jüngste Kursrutsch bei Halbleiter-Papieren traf den Fonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner so hart, dass er laut Medienberichten den Großteil des Portfolios von Investments in börsennotierte Unternehmen mit Rabatt an den Hedge-Fonds Citadel des Milliardärs Ken Griffin abtreten musste.

Citadel und Situational Awareness äußerten sich auf Nachfrage nicht. Zugleich bestätigte Aschenbrenner in einem Brief an seine Investoren in der Nacht zum Freitag, dass «ein Teil» der Anteile an börsennotierten Unternehmen als Paket verkauft worden sei. Er übernehme die volle Verantwortung, schrieb Aschenbrenner in dem vom Silicon-Valley-Podcast «TBPN» veröffentlichten Brief. Zugleich versicherte er, dass der Fonds nicht geschlossen oder liquidiert worden sei. Sein eigenes Kapital sei auch in dem Fonds und er werde beweisen, dass die Ereignisse ihn zu einem klügeren Investor gemacht hätten.

«Wunderkind» und «KI-Nostradamus»

Der Mittzwanziger Aschenbrenner, der zwischenzeitlich beim ChatGPT-Entwickler OpenAI gearbeitet hatte, machte erstmals vor rund zwei Jahren von sich reden. Er veröffentlichte ein Essay mit dem Titel «Situational Awareness» (etwa: Wahrnehmung der Situation). Darin argumentierte er, dass Künstliche Intelligenz die Welt radikal verändern werde - und die meisten sich dessen noch nicht bewusst seien. Wenig später startete er einen Hedge-Fonds unter demselben Namen mit dem Versprechen, in die Zukunft zu investieren.

Das ging auf der Welle des KI-Booms zunächst gut - sehr gut sogar. Situational Awareness investierte laut öffentlich verfügbaren Unterlagen in alles rund um KI - Infrastruktur, Chips, Energie für Rechenzentren. Dank kräftiger Kursanstiege wuchs das Portfolio von Situational Awareness dem «Wall Street Journal» und dem Wirtschaftssender CNBC zufolge von einigen hundert Millionen auf 45 Milliarden Dollar an. Andere Investoren kopierten Aschenbrenners Strategie, er wurde gefeiert als «Wunderkind», «Orakel» und «KI-Nostradamus» - in Anlehnung an den für seine Prophezeiungen berühmten französischen Astrologen.

Von Talfahrt kalt erwischt

Im Juli jedoch setzte eine steile Talfahrt unter anderem bei Halbleiter-Aktien ein, in die Situational Awareness groß investiert hatte. Das wäre an sich nicht katastrophal, doch CNBC zufolge hatte der Fonds in großem Stil auf Pump investiert und etwa viermal mehr geliehenes Geld als eigenes Kapital im Einsatz. Entsprechend hätten Banken gefordert, Sicherheiten nachzuschießen, wofür Situational Awareness plötzlich Geld finden musste. 

Erschwerend kam Medienberichten zufolge hinzu, dass der Fonds auch noch mit sogenannten Leerverkäufen auf sinkende Kurse bei Aktien von Software-Firmen gewettet hatte, deren Geschäft von Künstlicher Intelligenz unter Druck gebracht wird. Bei solchen Deals werden geliehene Aktien verkauft - in der Hoffnung, sie später zu niedrigeren Preise zurückzukaufen. Doch im Juli setzte bei Software-Aktien nach langer Talfahrt auch eine deutliche Erholung ein und damit drohten dem Fonds auch bei den Leergeschäften Verluste. Damit geriet Situational Awareness in die Zange.

Anthropic-Aktien als Kronjuwel

Den Medienberichten zufolge behielt der Fonds entgegen ersten Überlegungen seine Beteiligung an der KI-Firma Anthropic. Der Anteil ist demnach 3,5 bis 5 Milliarden Dollar wert. Griffin und Citadel profitierten von den Nöten von Situational Awareness mit einem Rabatt von mehr als zehn Prozent auf den aktuellen Wert des gekauften Portfolios, wie das «Wall Street Journal» schrieb. Die verbliebenen Investments des Fonds hätten einen Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar. Aschenbrenner betonte in seinem Brief, Situational Awareness sei seit Jahresbeginn gerechnet immer noch um 80 Prozent im Plus.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-469179/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bahnchefin: Pünktlichkeit im ersten Halbjahr bei 59 Prozent

Gestern 23:01 Uhr • Artikel • dpa

GNW-News: Univar Solutions ehrt bei den jährlichen Carrier Awards …

Gestern 22:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS 2: Amazon zündet nächstes Kursfeuerwerk - Apple …

Gestern 22:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Amazon treibt Nasdaq-…

Gestern 22:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 4/Sánchez: Migrantenandrang in Ceuta ist 'Angriff' auf …

Gestern 22:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Gewinne - Amazon treibt Nasdaq-Erholung …

Gestern 22:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Spanien: Nahezu alle Migranten haben Ceuta verlassen

Gestern 22:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Spanien mahnt EU-Länder: Achtung der Verträge ist Pflicht

Gestern 21:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer