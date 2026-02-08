Anzeige
Kleine Unternehmen geraten zunehmend unter Druck 08.02.2026, 03:31 Uhr von dpa

Berliner Bio-Bäckerei Beumer & Lutum
© Bernd von Jutrczenka/dpa / Die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland geraten wirtschaftlich stärker unter Druck (Archivbild).
Der Datendienstleister Datev untersucht regelmäßig den Zustand eines der wichtigsten Wirtschaftsfelder in Deutschland - des Mittelstandes. Die Diagnose ist nicht rosig.

Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind jahrzehntelang das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Einer Untersuchung des Nürnberger Daten-Dienstleisters Datev zufolge sind sie in den vergangenen Jahren stark unter Druck geraten. Insolvenzen nehmen zu - vor allem bei sehr kleinen Unternehmen und bei größeren Mittelständlern mit mehr als 100 Beschäftigten. Der Anteil des Mittelstandes am Gesamtumsatz und am Arbeitskräftepotenzial nimmt dagegen ab. 

Mittelstand verliert Anteile an Umsatz und Beschäftigung

Mehr als 99 Prozent der mehr als drei Millionen Unternehmen in Deutschland fallen in die Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Sie wird in der Regel bis 500 Mitarbeiter und bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz definiert. Ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren laut Datev-Angaben stabil geblieben. Allerdings fiel ihr Anteil am Umsatz und an der Beschäftigung im Zeitraum von 2018 bis 2023 jeweils um vier Prozentpunkte, auf 26,2 Prozent beziehungsweise 53,3 Prozent, der Anteil an der Bruttowertschöpfung um zwei Prozentpunkte auf 40,9 Prozent.

Mehr Pleiten

Die Zahl der Insolvenzen in einzelnen Branchen habe sich bei den Mittelständlern im vergangenen Jahr stark erhöht - vor allem bei den ganz kleinen Betrieben ohne Angestellte und bei den größeren Mittelständlern mit mehr als 100 Beschäftigten. «Die klassischen KMU mit bis zu 100 Mitarbeitern, die 2024 noch die höchsten Zuwachsraten verzeichneten, zeigen 2025 eine leichte Beruhigung», heißt es in der Datev-Erhebung. Erhöhtes Insolvenzgeschehen gebe es etwa in den Bereichen Baugewerbe, Gastgewerbe und im verarbeitenden Gewerbe. 

Datev hat für die Auswertung auf Datenmaterial zugegriffen, das über die angeschlossenen Steuerkanzleien zur Verfügung stand - etwa Daten aus Lohnabrechnungen und Unfallversicherungsmeldungen. Zusätzlich wurde Material des Statistischen Bundesamtes herangezogen.

© dpa-infocom, dpa:260208-930-656997/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
