Anzeige
+++NATO-Ostflanke LIVE Lettland-Defence-Zertifikat! Diese Aktie öffnet die Tür zu bis zu 3 Mio. € Finanzierung+++

Koalition auf Zielgeraden bei Gesprächen über Heizungsgesetz 22.02.2026, 17:51 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Das Heizungsgesetz hat in der Bevölkerung für viel Unsicherheit gesorgt. Wie geht es damit weiter? In wenigen Tagen soll das bekannt werden.

Union und SPD wollen in den nächsten Tagen ihre Pläne für eine Reform des umstrittenen Heizungsgesetzes vorlegen. Die Chefs beider Bundestagsfraktionen, Jens Spahn (Union) und Matthias Miersch (SPD), zeigten sich im ARD-«Bericht aus Berlin» zuversichtlich, dass in der neuen Woche ein Kompromiss präsentiert werden kann. 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll durch einen allmählichen Austausch von Öl- und Gasheizungen für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich sorgen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Eine grundlegende Reform haben beide Parteien bereits in ihrem Koalitionsvertrag verabredet. Doch Details waren zuletzt heftig umstritten - vor allem geht es dabei um Paragraf 71, wonach jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll.

Die Koalition müsse die richtige Balance schaffen zwischen Bezahlbarkeit und Planbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger und Klimaschutz, sagte Spahn. Niemand solle das Gefühl haben, ihm werde in den Heizungskeller reinregiert. Miersch betonte, die Meinungen der beiden Koalitionspartner seien «teilweise sehr weit auseinandergegangen». «Kunst der Politik ist es auch, in diesen schwierigen Fragen zu Kompromissen zu kommen.» Er glaube, es werde jetzt gelingen, etwas Gutes zu präsentieren.

© dpa-infocom, dpa:260222-930-721501/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
2 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
3 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
4 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
5 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
6 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
7 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom …

20:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran: Verhandlungen mit USA wohl Donnerstag in Genf

20:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj verurteilt 'zynischen und grausamen Terroranschlag' in …

20:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Politiker will US-Zoll-Deal auf Eis legen

19:45 Uhr • Artikel • dpa

KORREKTUR: 500 Passagiere sitzen wegen Schnee nachts in Flugzeugen …

19:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen

19:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Koalition auf Zielgeraden bei Gesprächen über Heizungsgesetz

19:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/GESAMT-ROUNDUP 2: Trumps Zoll-Niederlage, neue Zölle: EU prüft…

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer