Anzeige
++++++ Der nächste Krieg wartet nicht – und Amerika hat nicht genug Titan! ++++++

Kühlschrank mit Köpfchen – Samsung bringt KI in alle Geräte 05.01.2026, 06:52 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mit KI will Samsung den Alltag erleichtern: Rezepte aus Kühlschrank-Inhalten und neue TV-Technik sollen Käufer überzeugen. Was steckt hinter dem massiven Ausbau der smarten Funktionen?

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung will mit dem flächendeckenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz seinen Kunden viel Mehrwert bieten und die Konkurrenz auf Abstand halten. «Heute beginnt ein neues Kapitel für Samsung: Ihr Begleiter für das Leben mit KI», sagte Samsung-CEO TM Roh im Vorfeld der Technikschau CES in Las Vegas. «Wir werden KI in jede Kategorie und jedes Produkt integrieren.»

Samsung setzt dabei auch auf eine Kooperation mit Google. Das KI-System Google Gemini hilft beispielsweise dabei, Lebensmittel zu erkennen, die in einem Samsung-Kühlschrank aufbewahrt werden. Gemini kann dann etwa Vorschläge machen, welches Gericht man mit den Zutaten aus dem Kühlschrank kochen kann.

Kooperation mit Google

Die Entscheidung von Samsung für Gemini dürfte Google im Wettlauf mit OpenAI (ChatGPT) Rückenwind bescheren. Durch die Vielzahl der Samsung-Geräte werden etliche Verbraucher das Google KI-System kennenlernen. Samsung wiederum verspricht sich durch den Einsatz der Google KI, im Konkurrenzkampf mit Apple wieder Boden gut machen zu können. Der iPhone-Hersteller hatte zuletzt Samsung vom Platz 1 der Smartphone-Hersteller weltweit verdrängt. Viele Beobachter sehen aber bei Apple eine Schwäche im Bereich künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz kommt auch bei der Fernsehtechnik Vision AI Companion zum Einsatz. Samsung demonstrierte auf dem Pre-CES-Event, wie man damit etwa bei der TV-Übertragung eines Fußballspiels die Stimme des Kommentators ausblenden – und trotzdem die akustische Atmosphäre aus dem Stadion hören kann. «Das wird die Art und Weise, wie wir Sport schauen, verändern», sagte Samsung-Managerin Sukhmani Mohta. Man könne den Fernseher aber auch dazu bringen, die Hintergrundgeräusche des Spiels zu entfernen, wenn man sich allein auf den Kommentar konzentrieren wolle.

Riesen-Fernseher mit neuer Technik

Samsung präsentierte im Vorfeld der CES auch neue Technik für Fernseher, darunter ein Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von 130 Zoll (ca. 330 cm). Das Display des TV-Riesen arbeitet mit der sogenannten Micro-RGB-Technik, mit der Samsung seinen südkoreanischen Wettbewerber LG und die Vielzahl der Konkurrenten aus China auf Distanz halten will.

Mit Micro-RGB versucht Samsung, sowohl bei der Farbdarstellung als auch bei der Helligkeit zu punkten. Weil das Licht schon in den Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugt wird, können diese Fernseher einen riesigen Farbraum abdecken, was bisher kaum möglich war. Außerdem kommt die neue Technik ohne starke Farbfilter aus, die Licht schlucken. Damit kommt mehr Helligkeit beim Zuschauer an – ideal für helle Wohnzimmer, wo bisherige OLED-Fernseher oft zu dunkel wirken.

Technik-Show CES

Die CES, die früher Consumer Electronics Show hieß, gilt traditionell als wichtiger globaler Jahresauftakt der Tech-Branche, bei dem die Weichen für das kommende Technologie-Jahr gestellt werden. Im Gegensatz zur Berliner IFA, die sich auch stark an Endkonsumenten richtet, ist die CES in Las Vegas vor allem eine Fachbesuchermesse, auf der Innovationen auch oft als Prototypen oder Visionen gezeigt werden, bevor sie marktreif sind. 2025 hatte die CES 142.000 Besucher. Die CES 2026 findet von Dienstag (6. Januar) bis Freitag (9. Januar 2026) statt.

© dpa-infocom, dpa:260105-930-498942/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
3 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
4 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
5 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
7 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax auf Rekordhoch dank …

10:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: FMA: Auch Finanzbetrüger sind innovativ. Deepfakes, …

10:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OFFIZIELLE KORREKTUR: NRW schickt Notstrom-Anhänger nach Berlin

10:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Anleihen profitieren kaum von US-Militäraktion gegen …

10:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen belasten Nordex nach Rally

10:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kolumbiens Präsident weist Trump-Drohungen zurück

10:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Kino neu erleben: Dangbei gewährt auf der CES 2026 …

10:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: BMW Bank GmbH / Stephan Cohnen wird Geschäftsführer …

10:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer