Lagarde

Krieg im Iran wird Inflation nach oben treiben 17.04.2026, 14:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mit den Ölpreisen steigen die Preise im Euroraum. Damit wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank, die Zinsen anzuheben. Präsidentin Lagarde sieht erhebliche Inflationsgefahren.

Kurz vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank warnt Präsidentin Christine Lagarde vor Inflationsgefahren wegen des Nahost-Kriegs. «Er wird sich kurzfristig durch höhere Energiepreise erheblich auf die Inflation auswirken», sagte Lagarde beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die mittelfristigen Folgen hingen von der Intensität und Dauer des Konflikts ab.

Zugleich trübe der Iran-Krieg die Konjunkturaussichten, wie Lagarde betonte: «Die Risiken für die Wachstumsaussichten sind vor allem kurzfristig eher nach unten gerichtet.» Der Krieg im Nahen Osten verschärfe die Unsicherheit. «Wir beobachten die Lage aufmerksam», sagte Lagarde. Die EZB, die am 30. April wieder über die Leitzinsen entscheidet, lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest. 

Inflation zieht schon deutlich an

Der Ölpreisschock mit dem Iran-Krieg hat die Inflation in der Eurozone deutlich nach oben getrieben. Im März legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat jüngst mitteilte. Damit ist die Teuerung im Währungsraum so stark wie seit Juli 2024 nicht mehr und das Inflationsziel der EZB auf kurze Sicht deutlich überschritten: Sie strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Noch im Februar hatte die Teuerung bei 1,9 Prozent gelegen.

An den Finanzmärkten ist die Erwartung gestiegen, dass die EZB im Jahresverlauf die Leitzinsen erhöht, die zuletzt unverändert bei 2,0 Prozent lagen. Lagarde hat deutlich gemacht, dass die EZB bereit wäre, notfalls zu handeln.

© dpa-infocom, dpa:260417-930-959148/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
2 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
5 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
6 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP 2: Piloten beenden vorerst Streiks bei der Lufthansa

18:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KORREKTUR/ROUNDUP: Piloten beenden vorerst Streiks bei der Lufthansa…

18:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS 3: Alstom verlieren über ein Viertel nach enttä…

18:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Euphorie nach Öffnung der Straße …

18:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Euphorie dank Öffnung der Straße…

18:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 15,10 …

18:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Iran öffnet Straße von Hormus - Neutrale Mission …

18:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Trump: Seeminen sind weg - oder zumindest bald

17:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer