Anzeige
+++Breaking News Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht+++
Laumann

«Deutsche sind nicht faul» 01.02.2026, 04:28 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Karl-Josef Laumann
© Bernd Thissen/dpa / Laumann fordert: ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, bitte. (Archivfoto)
Der Kanzler will weniger Krankheitstage, der Wirtschaftsflügel der Union weniger Teilzeit: Die Debatte um den Fleiß der Deutschen bleibt. Ein CDU-Mann fordert etwas mehr Fingerspitzengefühl.

Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann findet in der Debatte um vermeintlich faule Beschäftigte in Deutschland klare Worte. «Nein. Die Deutschen sind nicht faul», sagte der CDU-Vize auf eine entsprechende Frage im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Sie seien nach wie vor sehr fleißig. Deutschland habe eine sehr hohe Erwerbsquote. Gleichzeitig müsse Wohlstand erarbeitet werden. Laumann zeigte aber Verständnis für eine hohe Teilzeitquote.

«Lifestyle-Teilzeit» sorgt für Diskussionen

Seit Monaten zielen Forderungen aus der Union bis hin zum Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf mehr Arbeitsmoral in Deutschland ab. Zuletzt hatten Teile der Union gefordert, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit einzuschränken und mit der Formulierung «Lifestyle-Teilzeit» für Aufregung gesorgt. In der Spitze der Partei wird der Vorstoß der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) jedoch nicht unterstützt. So wird ihm beim CDU-Parteitag im Februar eher keine Chance eingeräumt. Auch Laumann erklärte nun, der Antrag werde in dieser Form nicht durchkommen. 

Er betonte: «Wir haben andere Probleme zu lösen, als über den Rechtsanspruch auf Teilzeit zu diskutieren.» Er fügte hinzu: «Die Menschen sollten die Freiheit haben, solche Entscheidungen für sich zu treffen.» Wenn jemand aus persönlichen Gründen Teilzeit arbeite und dafür auf einen Teil seines Lohns verzichte und nicht dem Staat auf der Tasche liege, «ist das nichts, wo die Politik eingreifen sollte».

 «Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl»

Dass Menschen wegen ihrer individuellen Lebensgestaltung in Teilzeit gingen, sei kein Massenphänomen, betonte Laumann. Viele würden Kinder großziehen oder Angehörige pflegen. Mit Blick auf den Begriff «Lifestyle-Teilzeit» sagte Laumann, man sollte bei dem Thema aufpassen, wie man formuliere. «Ich würde mir bei der Diskussion von dem einen oder anderen manchmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen.»

© dpa-infocom, dpa:260201-930-625464/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
3 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
4 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
5 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
6 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pakete weg, Internet lahm: Mehr Ärger landet bei Schlichtern

4:15 Uhr • Artikel • dpa

Dudenhöffer kritisiert neue Elektroförderung

3:02 Uhr • Artikel • dpa

GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Abschluss der …

Gestern 19:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Kyowa Kirin erlangt Kontrolle über Entwicklungs- und …

Gestern 16:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gold und Silber im Sinkflug: Fed und Politik belasten

Gestern 14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

GameStop: Michael Burry setzt überraschend auf Value

Gestern 14:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: Deutsche Bank nach Zahlen wieder …

Gestern 8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft nach dem Zahlendebakel: Was ist jetzt noch drin für die …

Gestern 8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer