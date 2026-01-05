Lego stellt interaktiven Baustein vor 05.01.2026, 20:46 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Lego bringt mit dem Smart Brick einen Baustein auf den Markt, der mit Sound, Licht und Erkennung von Figuren das Bauen interaktiv macht. Was steckt hinter der Technik?

Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES einen neuartigen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Das smarte Bauklötzchen mit den dazugehörigen Sensoren und Figuren sei eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Lego-Minifigur im Jahr 1978, sagte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego Group.

Bauklötzchen mit Chip

Der Smart Brick enthält einen 4,1 mm großen Spezialchip und Kupferspulen sowie einen aufladbaren Akku. Damit kann der Baustein die Entfernung und Ausrichtung anderer Smart Bricks in seiner Nähe erfassen. Der Baustein verfügt außerdem über einen winzigen eingebauten Lautsprecher, einen Beschleunigungsmesser und eine LED-Anzeige.

Der Bauklotz erkennt zudem, welche Figuren oder speziellen Sensoren (Smart Tags) in seiner Nähe sind. Wenn man etwa eine Figur auf ein Fahrzeug setzt, reagiert der Stein mit passendem Sound oder Licht.

Wookiee-Gebrüll im Star-Wars-Set

Die Smart Bricks sollen im März 2026 auf den Markt kommen. Zum Start sollen auch drei Star-Wars-Bausätze angeboten, darunter X-Wing-Fighter, der auf Flugbewegungen mit Sound reagiert. Zusätzlich wird Lego interaktive Minifiguren anbieten, darunter ein haariger Chewbacca, der sein typisches Wookiee-Gebrüll ausstößt, wenn man ihn in die Nähe des Smart Bricks bringt. Zu den Preisen des interaktiven Spielzeugs machte Lego noch keine Angaben.

Digital-Spiel ohne Bildschirm

Mit den interaktiven Bausteinen und Figuren verfolgt Lego den strategischen Ansatz, das Digitale nicht auf einen Bildschirm zu bringen. Die Smart Bricks ersetzen auch nicht die analogen Bauklötzchen, sondern dienen als Verstärker für das physische Spiel. 

Tom Donaldson, Leiter des Creative Play Lab bei der Lego Group, sagte, die Einführung von Lego Smart Play vereine Kreativität, Technologie und Geschichtenerzählen, um das Erschaffen von Welten und Geschichten noch spannender zu machen – und das ganz ohne Bildschirm. «Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen neuen Standard für interaktive, fantasievolle Erlebnisse setzen.»

© dpa-infocom, dpa:260105-930-502375/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
3 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
4 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
5 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
7 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bosch entwickelt smartes Auto-Cockpit

Gestern 22:59 Uhr • Artikel • dpa

BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit …

Gestern 22:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

VW-Tochter Audi schwächelt in den USA - Absatz sinkt deutlich

Gestern 22:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Ölaktien …

Gestern 22:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Ölaktien dank Venezuela gesucht - Dow auf …

Gestern 22:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktivisten: 29 Tote bei Protesten im Iran - 1.200 Festnahmen

Gestern 22:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela

Gestern 21:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

CES: Lego stellt interaktiven Baustein vor

Gestern 21:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer