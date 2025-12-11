Lindt will keine Schokolade bei Aldi und Lidl verkaufen 11.12.2025, 14:50 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In den Regalen der Discounter Aldi und Lidl werden die Schokoladentafeln des Unternehmens vorerst nicht zu finden sein. Geschäftsführer Lechner erklärt in einem Interview, warum.

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli lehnt eine Zusammenarbeit mit den deutschen Lebensmitteldiscountern Aldi und Lidl ab. Im Interview mit der «Zeit» sagte Unternehmenschef Adalbert Lechner: «Sonst enden wir bei immer mehr und stärkeren Sonderangeboten und entwerten unsere Marke.» 

In Supermärkten erhalte Lindt «eine Premiumplatzierung, die der Marke Raum gibt», sagte Lechner. Die Discounter verschleuderten die Produkte dagegen zum Tiefpreis. Lidl, Aldi Nord und Aldi Süd wollten sich auf Nachfrage nicht äußern.

Schokolade deutlich teurer als vor fünf Jahren

Schokoladenhersteller wie Lindt & Sprüngli, Mondelez (Milka) oder Ritter Sport haben mit steigenden Rohkakaopreisen aufgrund schlechter Ernten zu kämpfen. Für Verbraucher hat dies spürbare Folgen: Schokolade ist deutlich teurer geworden. Für eine Tafel zahlten Kunden im Oktober dieses Jahres im Schnitt etwa 77 Prozent mehr als 2020. Laut Marktforschern wie YouGov wird deshalb weniger Schokolade gekauft.

Zuletzt sind die Preise an den Rohstoffbörsen zwar wieder gesunken, liegen aber weiterhin vergleichsweise hoch. Lechner rechnet nicht damit, dass Schokolade bald wieder billiger wird. «Selbst wenn der Kakaopreis sinken sollte, erwarte ich nicht, dass die Preise für Schokolade sinken», sagte er der «Zeit».

© dpa-infocom, dpa:251211-930-411467/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Reiche will Chemieindustrie stützen - Verhandlungen mit Brüssel…

17:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Putin verkündet Einnahme der ukrainischen Stadt Siwersk

17:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 11.12.2025 - 17.00 Uhr

17:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Martin Herrenknecht plädiert für weniger Kündigungsschutz

17:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: WHO weist US-Aussagen zu Impfstoffen und Autismus zurück

17:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Weber: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen

17:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutschland altert rasant - Zahl der Rentner steigt deutlich

16:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Lindt will keine Schokolade bei Aldi und Lidl verkaufen

16:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer