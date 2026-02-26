Gamechanger?:
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bleibt unverändert 26.02.2026, 08:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Frauen erhalten immer noch weniger Entgelt für ihre Arbeit als Männer. 2025 hat sich die Lücke entgegen dem Trend früherer Jahre nicht mehr weiter geschlossen.

Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr nicht weiter geschlossen. Unverändert verdienten Frauen im Schnitt pro Arbeitsstunde 16 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 

Noch im Jahr zuvor hatte sich die Lücke um 2 Prozentpunkte verringert. 2006 hatte der Verdienstunterschied (unbereinigter Gender Pay Gap) noch 23 Prozent betragen. Weiterhin ist der Unterschied im Osten mit 5 Prozent deutlich kleiner als im Westen der Republik, wo eine Lücke von 17 Prozent klafft. 

Bereinigter Gender Pay Gap unverändert

Männer verdienten im Jahr 2025 durchschnittlich 27,05 Euro in der Stunde und damit 4,24 Euro mehr als die Frauen. Knapp zwei Drittel der Lohnlücke erklärt das Statistikamt mit höheren Teilzeitquoten bei den Frauen und geringeren Gehältern in frauentypischen Berufen. Es bleibt eine Lücke (bereinigter Gender Pay Gap) von 1,71 Euro oder rund 6 Prozent des Brutto-Stundenlohns ohne eindeutige Erklärung. Dieser Wert hat sich 2025 nicht geändert. 

Auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienen also Frauen 6 Prozent weniger als Männer. Die Behörde vermutet, dass hier Erwerbsunterbrechungen etwa bei Schwangerschaften, zur Kindererziehung oder zur Pflege von Angehörigen eine Rolle spielen, die aber nicht näher erfasst seien. Man gehe davon aus, dass sich damit weitere Anteile des Lohnunterschieds erklären lassen. Die 6 Prozent stellten insofern eine Obergrenze für eine mögliche Verdienstdiskriminierung durch die Arbeitgeber dar.

Klare Unterschiede 

Das Statistikamt stellt zum Equal Pay Day am 27. Februar weitere Zahlen zur Verfügung. Danach brachten Frauen wie in den vergangenen Jahren rund 18 Prozent weniger Zeit für Erwerbsarbeit auf als die Männer (Gender Hours Gap). Ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit betrug 28 Stunden im Vergleich zu 34 Stunden. Auch beteiligten sich mit 74 Prozent aller Frauen anteilig weniger am Erwerbsleben. Bei den Männern gingen 81 Prozent einer Erwerbstätigkeit nach (Gender Employment Gap). 

Nimmt man alle drei Faktoren zusammen, kann eine erweiterte Verdienstungleichheit (Gender Gap Arbeitsmarkt) zwischen den Geschlechtern beschrieben werden. Diese fällt in den östlichen Bundesländern mit 22 Prozent deutlich geringer aus als im Westen mit 39 Prozent. Wesentlicher Grund ist, dass im Osten anteilig mehr Frauen Vollzeit arbeiten. Der gesamtdeutsche Wert beträgt 37 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-737509/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
2 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
3 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
5 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
6 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
7 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tarifverhandlungen im ÖPNV in Baden-Württemberg: Verdi erwartet …

11:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Moskau: Mehr als 1.000 Soldatenleichen mit Kiew ausgetauscht

11:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Merz besichtigt Verbotene Stadt und Box-Roboter

11:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an

11:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ifo: Schärfere Mietpreisbremse verschärft Wohnungsnot

11:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Delegationen der USA und Iran am Verhandlungsort in Genf

11:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

UEFA: Deutsche Clubs überholen Teams aus Spanien

11:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr Bio-Gemüse aus heimischem Anbau in Deutschland

11:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer