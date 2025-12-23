VIVI sprengt den Markt:
Lufthansa-Flugzeuge zum 100. Jubiläum mit Sonderlackierung 23.12.2025, 12:37 Uhr von dpa

Sechs Maschinen mit besonderem Design sollen an die Wurzeln der Lufthansa im Jahr 1926 Jahren erinnern. Der erste Jubiläumsflieger ist nun in Frankfurt gelandet.

Die Lufthansa schmückt sich für ihr Jubiläumsjahr 2026: Das erste Flugzeug mit Sonderlackierung ist in Frankfurt gelandet. Die nagelneue Boeing 787-9 mit XXL-Kranich und den Jahreszahlen 1926 2026 auf dem Rumpf ist eine von sechs Maschinen, mit denen Deutschlands größte Fluggesellschaft an ihre Wurzeln vor 100 Jahren erinnern will. 

Der Jubiläums-Dreamliner soll in wenigen Wochen für erste Linienflüge eingesetzt werden, wie die Lufthansa mitteilte. Voraussichtlich im Herbst 2026 werde die Jubiläumsflotte komplett sein.

Am 6. Januar jährt sich die Gründung der ersten «Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft» zum 100. Mal. Größer feiern will die Lufthansa das Jubiläum erst im April: Am 6. April 1926 startete der offizielle Erstflug. 

Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich der MDax-Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie. Erst im April 1955 und damit fast zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs durften erste Linienflüge der neu gegründeten Deutschen Lufthansa AG abheben.

