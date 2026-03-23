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Lufthansa möchte am Münchner Flughafen ausbauen 23.03.2026, 09:20 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Lufthansa betreibt zwei Drehkreuze für den internationalen Flugverkehr: Frankfurt und München. In Bayern hat der Konzern nun offenkundig Größeres vor.

Die Lufthansa möchte mit einer Investition am Münchner Flughafen ihre Kapazitäten im internationalen Flugverkehr ausbauen. Vorstellung der größten deutschen Fluggesellschaft ist nach Angaben informierter Kreise ein Ausbau des zweiten Terminals. Erste Pläne für einen solchen Anbau mit Raum für die Abfertigung von bis zu zehn Millionen zusätzlichen Passagieren im Jahr hatte es bereits im vergangenen Jahrzehnt gegeben, doch waren die Pläne während der Corona-Pandemie auf Eis gelegt worden. 

Am heutigen Montag will sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der Lufthansa Näheres zu den Zukunftsplänen der größten deutschen Fluggesellschaft sagen. Zuvor hatten am Wochenende «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und «Focus» berichtet.

Beide Großflughäfen erweitern ihre Kapazitäten

München ist nach Frankfurt die zweite Drehscheibe der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr. Anders als in Frankfurt ist die Lufthansa jedoch Mitbetreiberin des zweiten Münchner Terminals, damit hat das Unternehmen größere Möglichkeiten, Planung und Betrieb nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Am zweiten Terminal landen und starten auch die Tochter- und Partner-Fluggesellschaften der Lufthansa. 

Allerdings fehlt dem Münchner Flughafen nach wie vor ein Fernbahnhof, außerdem gibt es nur zwei Start- und Landebahnen. Konzernchef Spohr hatte Anfang März bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens gesagt, dass es mit beiden Flughäfen Gespräche gebe, und eine Entscheidung innerhalb weniger Wochen angekündigt. 

 Beide Flughäfen bauen ohnehin aus: In Frankfurt soll im April das dritte Terminal für bis zu 19 Millionen Passagiere im Jahr eröffnet werden. Noch zuvor soll in München ein Erweiterungsbau des ersten Terminals für bis zu sechs Millionen Passagiere jährlich eröffnet werden. Das erste Münchner Terminal wird jedoch nicht von der Lufthansa genutzt.

© dpa-infocom, dpa:260323-930-853357/1

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