Vertragslawine losgetreten – Umsatz folgt?
Maschinenbauer Voith will bis zu 2.500 Stellen streichen 09.12.2025, 14:19 Uhr von dpa

Beim schwäbischen Maschinenbauer Voith könnte gut ein Zehntel der Mitarbeiter den Job verlieren. Im Rahmen von Anpassungen werde eine Reduzierung von bis zu 2.500 Stellen erwartet, teilte das Familienunternehmen aus Heidenheim an der Brenz mit.

© dpa-infocom, dpa:251209-930-400377/1

