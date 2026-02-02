Anzeige
+++Wall Street. Trump. Antimon ATMY steht jetzt im Zentrum politischer Macht und kritischer Versorgung+++
Medien

Musk könnte SpaceX und xAI zusammenlegen 02.02.2026, 18:37 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Flaggen: SpaceX, Elon Musk
© Eric Gay/AP/dpa / SpaceX und xAI werde beide von Elon Musk kontrolliert. (Archivbild)
Elon Musks KI-Firma xAI braucht viel Geld. Eine Lösung könnte sein, den Zugang zu Milliarden des ebenfalls vom Tech-Milliardär geführten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX zu öffnen.

Tech-Milliardär Elon Musk arbeitet Medienberichten zufolge daran, die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammenzulegen. Einige Investoren seien über die Pläne unterrichtet worden, berichteten unter anderem das «Wall Street Journal» und der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. 

Ein solcher Deal könnte es Musk ermöglichen, xAI mit Milliarden aus den Kassen von SpaceX zu versorgen. Die KI-Firma gab im vergangenen Jahr nach Bloomberg-Informationen etwa eine Milliarde Dollar aus. SpaceX und zuletzt auch der ebenfalls von Musk geführte Elektroauto-Hersteller Tesla steckten in Finanzierungsrunden bereits jeweils zwei Milliarden Dollar in xAI. 

SpaceX und xAI sind beides nicht an der Börse notierte Unternehmen, was eine Fusion etwas einfacher gestalten könnte. Bloomberg zufolge wurde bei SpaceX aber auch ein potenzieller Zusammenschluss mit Tesla durchgespielt. 

Kontroverse um xAI 

Bei xAI wird der Chatbot Grok entwickelt, den Musk ins Rennen unter anderem mit ChatGPt vom Konkurrenten OpenAI schickte. Aktuell steht Grok in der Kritik, weil die Software dazu verwendet werden konnte, Frauen in Bikinis oder Dessous darzustellen. Nachdem Behörden aktiv wurden, schränkte xAI die Möglichkeiten dazu ein. Auch die Online-Plattform X, in die Musk das von ihm gekaufte Twitter umbaute, wurde in xAI eingebracht. 

SpaceX spielt seit Jahren eine Schlüsselrolle für das US-Raumfahrtprogramm. Musk hält nach bisherigen Informationen einen Anteil von rund 40 Prozent an den Unternehmen. Medienberichten zufolge erwägt SpaceX einen Börsengang, bei dem die Firma mit bis zu 1,5 Billionen Dollar bewertet werden könnte. Eine Überschneidung zwischen SpaceX und xAI könnte auch zu Musks Vorhaben passen, in der Zukunft Rechenzentren im All zu betreiben.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-633086/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
3 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
4 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
5 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
6 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Moskau wirft Berlin Rachegelüste vor

20:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Merz rechnet mit schnellem Start für Mercosur-Freihandel

20:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frankreichs Etat beschlossen - Misstrauensvoten scheitern

20:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bosch-Tochter spürt Flaute am Heizungsmarkt

20:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Medien: Musk könnte SpaceX und xAI zusammenlegen

19:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Trump: Senken Zölle auf indische Produkte

19:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Disney sacken ab - Zahlen und Ausblick überzeugen …

19:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - '…

19:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer